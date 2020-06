Paris, le 29/06/2020

Communiqué de presse

Rajesh Krishnamurthy nommé président du directoire d’Expleo pour mener la prochaine étape de la transformation du groupe

Le conseil de surveillance d’Expleo annonce ce jour la nomination de Rajesh Krishnamurthy en tant que nouveau président du directoire du groupe. Il remplacera Olivier Aldrin, qui poursuit d’autres opportunités en-dehors de l’entreprise, à compter du 15 juillet 2020.

Expleo, anciennement Assystem Technologies et SQS, est né l’an dernier après plusieurs acquisitions faisant du nouvel ensemble un partenaire technologique nouvelle génération avec une offre de services intégrés d’ingénierie, qualité logiciels et conseil pour la transformation digitale. Ce choix stratégique répondait aux nouvelles attentes du marché où ingénierie et savoir-faire logiciels vont désormais de pair.

Avec la nomination de Rajesh Krishnamurthy comme président du directoire, Expleo accélère son plan de transformation avec pour priorité la digitalisation accrue de ses services et le renforcement de son offre d’accompagnement internationale.

Le conseil de surveillance d’Expleo déclare : « Le conseil souhaite remercier chaleureusement Olivier Aldrin pour son engagement remarquable depuis trois ans et sa contribution à la croissance du groupe qui compte aujourd’hui 15 000 experts reconnus, dans 30 pays. L’apport d’Olivier a été décisif dans la création du nouvel Expleo, en menant plusieurs acquisitions qui ont permis au groupe de développer une offre unique de services intégrés couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur.

Alors qu’Expleo entamait l’année 2020 sur de solides bases financières et opérationnelles, la récente crise sanitaire a entraîné des bouleversements majeurs et durables, notamment sur ses marchés historiques d’ingénierie automobile et aéronautique. Afin de relever ces nouveaux défis, également porteurs d’opportunités, et conduire la feuille de route d’Expleo, nous avons choisi un dirigeant doté d’une forte expérience à l’international et dans la conduite de transformation. Rajesh apporte son excellente connaissance des marchés d’Expleo, dans les métiers de l’ingénierie, de la qualité et du conseil. Il allie savoir-faire technologique acquis dans des fonctions opérationnelles et de management au plus haut niveau, et vision stratégique. Il a toute notre confiance pour diriger Expleo dans cette nouvelle étape. »

Rajesh Krishnamurthy ajoute : « Je suis honoré de rejoindre Expleo et remercie le conseil de la confiance qu’il m’accorde pour poursuivre la transformation du groupe avec le soutien de toutes les équipes d’Expleo. Expleo continuera d’étendre son expertise à de nouveaux secteurs et clients. Nous accompagnerons ces derniers dans l’accélération de leur transformation digitale et capitaliserons sur nos atouts, au premier rang desquels nos équipes hautement qualifiées, afin de poursuivre notre développement dans le nouveau monde qui s’ouvre à nous. »

Rajesh Krishnamurthy

Rajesh Krishnamurthy, 49 ans, est diplômé en ingénierie électronique de l‘Université de Pune. Français d’origine indienne, il vit à Paris depuis 2003.

Rajesh a débuté sa carrière en 1992 chez Infosys, société internationale de conseil et services informatiques. Identifié comme collaborateur à haut potentiel, il a joué un rôle central dans le succès et la croissance d’Infosys au fil des années, jusqu’à diriger l’une des quatre divisions du groupe, en charge des secteurs de l’Energie, des Utilities et des Télécoms, dans les métiers de l’ingénierie, de la qualité et du conseil. Il a également assumé des fonctions de direction pour la région Europe et Infosys Global Consulting.

Depuis 2018, Rajesh était Directeur Central Exécutif IT & Transformations au sein de CGA CGM, leader français du transport maritime et de la logistique. Sa mission : piloter la politique de changement organisationnel qui a conduit à la transformation digitale du groupe et à identifier de nouveaux leviers de croissance. Il était en charge des services IT, du digital et des centres de services partagés du groupe dans le monde.

Contacts media

Expleo

Clémence Choutet

Directrice de la Communication et du Marketing

clemence.choutet@expleogroup.com

+33 (0) 6 71 15 99 61

À propos d’Expleo

Expleo propose une offre unique de services intégrés d’ingénierie, qualité et conseil stratégique pour la transformation digitale. Dans un contexte d’accélération technologique sans précédent, nous sommes le partenaire de confiance des entreprises qui innovent. Nous les aidons à développer un avantage compétitif et à améliorer le quotidien de millions de personnes.

Expleo est présent dans tous les secteurs à forte intensité technologique qui contribuent à une société plus connectée, plus durable et plus sûre. Nous nous appuyons sur une forte expertise sectorielle et accompagnons nos clients sur l’ensemble de la chaîne de valeur : conseil et business agility, conception, production et services post développement, management de la qualité.

Nos 15 000 collaborateurs se distinguent en conjuguant audace et fiabilité au quotidien, un équilibre essentiel dans cette période de disruption. Nous sommes présents dans plus de 25 pays et avons réalisé un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros en 2019.

Ils font partie d’Expleo : Aerotec, Athos Aéronautique, Double Consulting, Edison Technical Recruitment, Moorhouse Consulting, Silver Atena, Stirling Dynamics, Sud Aviation Services, Trissential and Vista Technologies.

Pour plus d’informations : expleogroup.com

