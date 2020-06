MONTRÉAL, 29 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société montréalaise Chronometriq annonce aujourd’hui l’acquisition de Health Myself, une entreprise concurrente dans l’industrie de la gestion des soins de santé.



Fondée en 2013, Health Myself est spécialisée pour permettre aux équipes de soins primaires d’offrir des soins de meilleure qualité à moindre coût. Son éventail important de technologies d’engagement avec les patients, notamment des solutions de soins virtuels, de communication de masse et un portail pour les patients, soutient la poursuite des opportunités de croissance de Chronometriq et complète sa plateforme de produits.

Chronometriq s’intégrera complètement à Health Myself, en maintenant les relations et les contrats avec les clients actuels ainsi qu’en préservant et en bénéficiant de son équipe et de sa technologie dans une suite de produits améliorée afin d’offrir la solution la plus complète pour les cliniques au Canada, en plus d’accélérer son expansion sur le marché américain.

Yan Raymond-Lalande, PDG et co-fondateur de Chronometriq, déclare : «En faisant l’acquisition de Health Myself, nous disposons d’outils puissants qui compléteront parfaitement les nôtres et qui placeront Chronometriq en position de force pour aider les cliniques et les hôpitaux à gérer et à exploiter efficacement leurs établissements, tout en favorisant les nouvelles mesures de sécurité.»

De plus, la décision arrive à un moment opportun : «Nous avons connu plus de changements dans le secteur des soins de santé sur une période de 4 mois que lors des 4 dernières années combinées. La COVID-19 a secoué l’industrie, entraînant une hausse de la demande en matière d’engagement des patients et de technologies de soins virtuels. En unissant nos efforts, nous pourrons optimiser les opportunités actuelles du marché et cela nous aidera à consolider notre position de leader de l’industrie dans la distribution de ces technologies aux patients et aux professionnels dans toute l’Amérique du Nord», déclare David Taylor, PDG et co-fondateur de Health Myself.

À propos de Chronometriq

Fondé en 2012 dans le seul but d’améliorer l’accès aux soins de santé, Chronometriq est le leader nord-américain dans le secteur de la gestion des soins de santé, offrant une gamme complète de produits destinés à améliorer la productivité des cliniques, leur efficacité et la communication avec les patients.