Les propriétaires de véhicules Kia ont rapporté le plus petit nombre de problèmes concernant la qualité après les 90 premiers jours d’utilisation aux États-Unis.

Kia est la marque au 1er rang parmi les marques de marché de masse pour une sixième année consécutive

Kia a reçu plus de trophées J.D. Power à l’étude sur la qualité initiale que toute autre marque, deux années consécutives

Les Forte, Sedona, Sorento et Soul ont tous obtenu le meilleur résultat dans leur segment respectif

TORONTO, 29 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kia s’est classée au premier rang de l’industriei aujourd’hui à l’étude américaine sur la Qualité initiale 2020 de J.D. Power, avec 136 problèmes rapportés par 100 véhicules. De plus, pour la sixième année consécutive, Kia est la marque au premier rang parmi les marques automobiles de marché de masse. « Un parcours exceptionnel », a affirmé M. Dave Sargent, vice-président, qualité automobile, J.D. Power.

Kia a encore une fois obtenu un excellent score pour la qualité initiale grâce notamment à ses deux modèles – la Forte et la Soul – classés parmi les 10 véhicules les plus performants de l’industrie. De plus, les modèles Kia suivants se sont également classés au premier rang dans leur segment; la Forte (voiture compacte), la Sedona (minifourgonnette), le Sorento (VUS intermédiaire supérieur) et la Soul (petit VUS).

« Remporter les plus hauts honneurs pour une sixième année consécutive à l’étude américaine sur la Qualité initiale de J.D. Power, parmi toutes les marques de marché de masse, est un honneur exceptionnel et une preuve du dévouement continu de nos équipes et de la haute qualité des véhicules qu’elles produisent », a déclaré M. Elias El-Achhab, directeur de l’exploitation chez Kia Canada. « Il s’agit d’une autre grande distinction dont nous sommes fiers qui s’ajoute aux autres prix que nous avons reçus et au succès de ventes que nous connaissons au Canada depuis notre arrivée il y a 20 ans. Nous sommes stimulés par ce que les 20 prochaines années apporteront à nos clients canadiens ».

Le rapport annuel est basé sur les réponses des 87 282 propriétaires sondés concernant 189 séries de véhicules dans 26 segments. Les véhicules ont été évalués selon l’expérience de conduite, la performance du moteur et de la transmission, et un vaste éventail de problèmes de qualité rapportés par les propriétaires de véhicule.

À propos de Kia Canada Inc.

Kia Canada Inc. (KCI), fondée en 1999 et célébrant 20 années au Canada, est une filiale de la Kia Motors Corporation (KMC) basée à Séoul, en Corée du Sud. La gamme complète de véhicules primés Kia offre une qualité et une satisfaction client de classe mondiale grâce à un réseau de 195 concessionnaires répartis dans tout le pays. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Le slogan de Kia « Le pouvoir de surprendre » symbolise l’engagement de la société, à l’échelle mondiale, à surpasser les attentes des clients par le biais de l’innovation automobile soutenue.

Qu’il s’agisse de modèles compacts, de multisegments ou de véhicules électriques parmi les meilleurs de l’industrie, chaque Kia offre une combinaison supérieure d’ingénierie de précision, de performances exceptionnelles, de caractéristiques innovatrices et de systèmes de sécurité avancés. Kia a vendu plus d’un million de véhicules, y compris des modèles populaires au Canada comme la Soul, la Forte, le Sportage, le Sorento et la Stinger, et a récemment ajouté le Seltos à sa gamme. Pour en savoir plus sur l’avantage Kia, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

­Agathe Maillard, Strategic Objectives

Téléphone : 647-898-7488

Courriel : agathe.maillard@strategicobjectives.com

Frédéric Tremblay, Directeur relations publique et marketing de détail au Québec, Kia Canada

Téléphone : 438-342-6679

Courriel : ftremblay@kia.ca

_______________

i Ex æquo avec Dodge.