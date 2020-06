NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 29.6.2020 klo 17.30

NoHo Partnersin hallitus päätti 2,4 miljoonan erityisen oikeuden antamisesta Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle osana aiemmin toteutettua rahoituskokonaisuutta

NoHo Partners tiedotti 29.5.2020 tehneensä valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi) kanssa 10 miljoonan euron lainasopimuksen osana rahoituskokonaisuutta koronapandemian aiheuttamalle poikkeusajalle. Lainasopimuksen mukaan Tesillä on oikeus konvertoida lainasopimuksen mukainen laina korkoineen yhtiön uusiksi osakkeiksi.



NoHo Partnersin varsinaisen yhtiökokouksen 16.6.2020 päättämään valtuutukseen perustuen yhtiön hallitus on päättänyt 29.6.2020 antaa Tesin merkittäväksi 2.400.000 erityistä oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhtiön uusia osakkeita. Kukin erityinen oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden uuden NoHo Partnersin osakkeen. Erityisten oikeuksien perusteella mahdollisesti merkittävät osakkeet edustavat yhteensä enintään noin 12,5 % NoHo Partnersin tämänhetkisestä osakemäärästä. Konversio-oikeus alkaa 30.11.2021. Konversio tapahtuu kuittaamalla lainan pääomaa ja lainalle kertyneitä korkoja yhtiön uusien osakkeiden merkintähintaa vastaan. Osakkeiden merkintähinta vastaa konversiotilannetta edeltävän kolmen (3) kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettua yhtiön osakkeen keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla.