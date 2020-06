De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion, die op 29 juni 2020 is gehouden, heeft goedkeuring verleend aan de benoeming van Stefanie Schmitz en Ilona Haaijer en de herbenoeming van Rudy Markham als leden van de Raad van Commissarissen.

De aandeelhoudersvergadering verleende ook goedkeuring aan het voorgestelde dividend van € 0,56 per gewoon aandeel over boekjaar 2019. Het dividend wordt geheel in contanten uitgekeerd en is in beginsel onderworpen aan de Nederlandse dividendbelasting van 15%.

De ex-dividend datum is 1 juli 2020, de 'record' datum is 2 juli 2020 en het dividend wordt betaalbaar gesteld op 7 juli 2020.

