JCDecaux renouvelle et étend, pour 20 ans, son contrat avec le métro de Pékin

Paris, le 29 juin 2020 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que sa joint-venture (JV) avec Beijing Metro Operation Co.Ltd (« BJ Metro ») a renouvelé et étendu le contrat d’exploitation publicitaire des 9 lignes centrales du Métro de Pékin pour 20 ans.

Cette JV, dans la capitale de la Chine aux plus de 20 millions d’habitants, gère depuis son acquisition en 2006, l'exploitation publicitaire des 9 lignes centrales du métro de Pékin. Après sa prise de participation dans Clear Media, JCDecaux continue de se renforcer sur le marché domestique chinois. Il opérera jusqu’en 2040 la concession publicitaire de ces 9 lignes centrales, avec actuellement 8 500 lightbox et 160 écrans digitaux qui ont touché une audience quotidienne de 10,5 millions de passagers en 2019. Pékin est toujours en phase de convalescence des effets de la COVID-19 avec des mesures de précautions en matière de santé qui continuent d’affecter la mobilité de ses habitants. Le Métro de Pékin a cependant regagné ces dernières semaines une audience quotidienne d’environ 6 millions de passagers.

À l’issue de ce renouvellement, JCDecaux aura une influence notable avec 33 % de cette JV.

Par ailleurs, à Hothot (ville de 2,9 millions d’habitants et capitale de la région autonome de Mongolie Intérieure), cette JV a créé une nouvelle entité détenue à 51 % par la JV, et à 49 % par le métro de Hothot, pour la commercialisation exclusive des 2 premières lignes de ce métro pour 15 ans : la ligne 1 qui vient d’être inaugurée et la ligne 2 qui ouvrira au 2eme semestre 2020.

La Chine est devenue le premier marché du Groupe en 2017 avec une présence dans les principaux métros chinois parmi lesquels Pékin, Shanghai, Canton, Hong Kong, Chongqing, Nankin, Suzhou et Tianjin, totalisant une audience quotidienne de plus de

36 millions de passagers en 2019.

Zheng Guang Xie, Président de Beijing Metro, a déclaré : « Nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat à long terme avec JCDecaux. Ensemble, nous ferons nos meilleurs efforts pour développer une publicité de grande qualité, grâce, tout particulièrement, à un haut niveau d’intégration de notre media et de l’internet, apportant ainsi créativité et innovation à toutes nos réalisations. »

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes très heureux de reconduire et d’étendre notre collaboration avec Beijing Metro pour les 20 prochaines années. Ce partenariat renforcé démontre la reconnaissance des capacités opérationnelles de JCDecaux et ouvre une nouvelle phase de notre collaboration pour l’exploitation publicitaire de l’un des métros les plus fréquentés au monde. Nous allons continuer d’optimiser les solutions offertes à nos clients, dont un solide plan de digitalisation à venir, afin d'enrichir l'expérience des voyageurs dans un pays qui saura, je n’en doute pas, se relever de la COVID-19 dans les mois à venir. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2019 : 3 890m€

Une présence dans 3 890 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 890 millions de personnes dans plus de 80 pays

13 210 collaborateurs

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables) JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans l’indice FTSE4Good et les classements MSCI et CDP (Liste A)

1 061 630 faces publicitaires dans le monde

N°1 mondial du mobilier urbain (517 800 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 160 aéroports et 270 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (379 970 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (136 750 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (636 620 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (260 700 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (69 490 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 760 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (15 510 faces publicitaires)

