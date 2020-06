Lyon, le 29 juin 2020 – Esker, éditeur mondial de solutions de digitalisation des processus administratifs et financiers basées sur l’Intelligence Artificielle, annonce aujourd’hui la signature d’un partenariat stratégique avec oAppsNet Partners, un intégrateur de solutions métiers en environnement Oracle. Cette alliance vise à apporter plus de valeur et de ressources aux clients Oracle tout au long de la digitalisation de leurs cycles Procure-to-Pay (P2P) avec Esker.

Forte de plus de 20 années d’expérience dans l’environnement Oracle, la société oAppsNet renforce l’intégration d’Esker aux solutions Oracle en apportant son savoir-faire et son expérience métier. oAppsNet a choisi d’établir un partenariat avec Esker pour l’expérience utilisateurs apportée par ses solutions, qui s’intègrent de façon transparente avec le système ERP.

"Lorsque nous avons rencontré Esker, nous avons découvert qu’ils proposaient des solutions qu'aucun autre fournisseur sur le marché n'avait. Il était clair que c'était le meilleur de sa catégorie pour la digitalisation du cycle P2P. Il nous a fallu du temps pour trouver une solution comme celle d’Esker et nous sommes impatients de la partager avec nos clients car nous sommes persuadés qu'ils vont l'adorer." Rick Pollina, Managing Partner chez oAppsNet

Les solutions d’automatisation du cycle P2P d’Esker s’intègrent directement aux solutions ERP d’Oracle, ce qui permet aux entreprises d’opérer une transition rapide vers la digitalisation du traitement des factures et des commandes. En éliminant les processus papier et les tâches manuelles de l’équation, les entreprises peuvent accroître l’efficacité de leurs workflows et la productivité de leurs équipes, tout en apportant une visibilité totale et une traçabilité complète tout au long du cycle P2P.

Outre sa grande expertise technologique des solutions Oracle, oAppsNet est une entreprise orientée clients qui suit aussi une méthodologie Agile pour l’implémentation des solutions. Cela a été un facteur décisif pour Esker dans le choix de ce partenariat.

"Nos solutions de digitalisation s’intègrent à un large éventail de solutions ERP, mais ce partenariat vise avant tout à renforcer l’investissement d’Esker dans l’environnement métier Oracle. Nous sommes ravis d’aller encore plus loin dans l’optimisation de l’expérience utilisateur pour nos clients Oracle actuels, et nous sommes impatients de proposer un meilleur processus d’implémentation à nos futurs clients." Steve Smith, Directeur Général États-Unis chez Esker



À propos d’oAppsNet Partners

La société américaine oAppsNet Partners est spécialisée dans la transformation digitale complète des entreprises. Partenaire certifié Oracle depuis plus de 25 ans, elle aide les entreprises à réduire les coûts et la durée de leur transition vers le Cloud, et leur apporte des gains d’efficacité pour accroître leurs performances. À la fois complète et éprouvée, l’approche des projets d’oAppsNet Partners comprend une analyse détaillée des pratiques en place au sein de l’entreprise, de façon à présenter la solution Cloud la plus adaptée, mais également celle qui optimisera les points forts existants. oAppsNet Partners est fier de garantir la réussite de chaque projet, en s’appuyant sur une formation digitale approfondie et personnalisée. Située au Colorado, oAppsNet compte des collaborateurs dans l’ensemble des États-Unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site oappsnet.com.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions de digitalisation des processus métiers, Esker accompagne les départements financiers et services clients des entreprises dans leur transformation digitale en automatisant leurs cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash.

Basées sur l’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent à 6000 clients dans le monde de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leur activité et de réduire les risques de fraude tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 104 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 dont 2/3 à l’international.





