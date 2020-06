LYON, Frankreich und CAMBRIDGE, Mass., June 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ERYTECH Pharma (Euronext: ERYP - Nasdaq: ERYP) gibt bekannt, dass die Jahreshauptversammlung 2020 am Freitag, den 26. Juni 2020 in Lyon abgehalten wurde.



Bei der Versammlung wurden alle vom Vorstand empfohlenen Beschlüsse angenommen, darunter:

– Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2019 abgelaufene Jahr;

– Aufteilung der Jahresfinanzergebnisse;

– Genehmigung des Sonderberichts der Wirtschaftsprüfer zu rechtlich regulierten Vereinbarungen mit und Verpflichtungen gegenüber verbundenen Parteien;

– Genehmigung der an Gil Beyen und Jean-Paul Kress gezahlten oder zugeteilten Gesamtvergütungen und Leistungen für das am 31. Dezember 2019 abgelaufene Jahr;

– Genehmigung der Vergütungsrichtlinie für höhere Führungskräfte und Vorstandsmitglieder;

– Verlängerung des Vorstandsmandats von:

o Hilde Windels BV

o Martine George

– Ratifizierung der Ernennung von Melanie Rolli als Vorstandsmitglied durch Kooptation;

– Genehmigung des am 31. Juli 2019 vom Vorstand verabschiedeten Plans für Aktienbezüge und/oder -kaufoptionen;

– Befugnis des Vorstands zur Ausgabe von Aktien oder anderen marktfähigen und in Aktien umwandelbaren Wertpapieren, die vom Unternehmen sofort oder in Zukunft ausgegeben werden (mit oder ohne Vorzugsrechte für die Aktionäre);

– Befugnis des Vorstands zur Gewährung kostenfreier Aktien, Aktienbezugs- und/oder Aktienkaufoptionen und/oder zur Ausgabe von Aktienbezugsrechten an Führungskräfte und Mitarbeiter des Unternehmens bzw. der Unternehmen der ERYTECH Pharma Group.

Die vollständigen Ergebnisse zu allen Themen, über die bei der Versammlung abgestimmt wurde, sind auf der Website des Unternehmens unter der Registerkarte „Investors“ in der Rubrik „Shareholders Meeting/2020“ abrufbar: www.erytech.com

Über ERYTECH und Eryaspase

ERYTECH ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das klinische Studien zu verschiedenen Arzneimitteln durchführt und innovative Erythrozyten-basierte Therapeutika für schwere Krebserkrankungen und seltene Krankheiten entwickelt. Aufbauend auf seiner proprietären ERYCAPS®-Plattform, die eine neuartige Technologie zur Kapselung von Wirkstoffen in Erythrozyten nutzt, entwickelt ERYTECH eine Reihe von Produktkandidaten für Patienten mit einem hohen, nicht gedeckten medizinischen Bedarf. Der Hauptschwerpunkt von ERYTECH liegt auf der Entwicklung von Produktkandidaten, die auf den veränderten Stoffwechsel von Krebszellen abzielen, indem sie den Krebszellen die für ihr Wachstum und Überleben notwendigen Aminosäuren entziehen.

Der führende Produktkandidat des Unternehmens, Eryaspase, besteht aus in Spender-Erythrozyten gekapselter L-Asparaginase und zielt auf den veränderten Asparagin- und Glutaminmetabolismus der Krebszelle ab. Eryaspase befindet sich in Phase 3 der klinischen Entwicklung als Zweitlinientherapie bei Pankreaskrebs und in Phase 2 der klinischen Entwicklung als Erstlinientherapie beim dreifach-negativen Mammakarzinom. In den nordischen Staaten Europas wird derzeit eine vom Prüfarzt gesponserte Studie in Phase 2 zur Entwicklung als Zweitlinientherapie bei akuter lymphoblastischer Leukämie durchgeführt.

ERYTECH stellt seine Produktkandidaten für die Behandlung von Patienten in Europa an seinem GMP-zertifizierten Produktionsstandort im französischen Lyon und für Patienten in den USA an seinem GMP-zertifizierten Produktionsstandort in Princeton, New Jersey, USA her.

ERYTECH ist auf dem Nasdaq Global Select Market in den USA (Ticker: ERYP) und auf dem von Euronext regulierten Markt in Paris (ISIN-Code: FR0011471135, Ticker: ERYP) gelistet. ERYTECH ist Teil der folgenden Indizes: CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 und Next Biotech.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.erytech.com

