LIONE, Francia e CAMBRIDGE, Mass., June 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ERYTECH Pharma (Euronext: ERYP - Nasdaq: ERYP) ha annunciato che l'Assemblea Generale Annuale 2020 si è tenuta a Lione venerdì 26 giugno 2020.



Nel corso della riunione sono state adottate tutte le delibere per le quali il Consiglio di Amministrazione ha raccomandato un voto favorevole, tra cui:

– Approvazione del bilancio annuale e del bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;

– Allocazione dei risultati dell'esercizio;

– Approvazione della relazione speciale dei sindaci su accordi e impegni regolamentati con parti correlate;

– Approvazione degli elementi di remunerazione totale e benefit corrisposti o assegnati per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 a Gil BEYEN e Jean-Paul KRESS;

– Approvazione della politica di remunerazione degli amministratori delegati e dei membri del consiglio di amministrazione;

– Rinnovo del mandato come Direttore a:

o HILDE WINDELS BV

o Martine GEORGE

– Ratifica dell'incarico per cooptazione di Melanie ROLLI come Direttore;

– Approvazione del piano di sottoscrizione e/o piano di opzioni di acquisto adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 luglio 2019;

– Deleghe di autorità al Consiglio di Amministrazione per l'emissione di azioni o altri titoli negoziabili convertibili in azioni che saranno emessi immediatamente o in futuro dalla Società, con o senza diritti di sottoscrizione preferenziale per gli azionisti;

– Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di concedere azioni gratuite, sottoscrizione di azioni e/o opzioni di acquisto di azioni e/o emettere warrant di sottoscrizione di azioni a funzionari e dipendenti della Società o delle società del Gruppo ERYTECH Pharma.

I risultati completi di tutte le questioni votate durante l'assemblea possono essere visualizzati sul sito Web della Società all'indirizzo www.erytech.com, nella sezione Assemblea degli azionisti/2020 nella scheda Investitori.

Informazioni su ERYTECH ed eryaspase

ERYTECH è un’azienda biofarmaceutica in fase clinica che sviluppa terapie innovative basate sui globuli rossi per il trattamento di forme tumorali gravi e malattie orfane. Grazie alla sua piattaforma proprietaria ERYCAPS®, che utilizza una tecnologia innovativa per incapsulare le sostanze terapeutiche all’interno dei globuli rossi, ERYTECH sta sviluppando una pipeline di prodotti candidati all'approvazione e destinati a rispondere alle esigenze ancora insoddisfatte dei pazienti. L’obiettivo principale di ERYTECH consiste nello sviluppo di prodotti candidati all’approvazione che agiscono sul metabolismo alterato delle cellule tumorali privandole degli aminoacidi necessari per la loro crescita e sopravvivenza.

Il principale prodotto candidato dell’azienda, l’eryaspase, che prevede l’incapsulamento di L-asparaginasi nei globuli rossi derivati da donatori, agisce sul metabolismo alterato della glutammina e asparagina delle cellule tumorali. L’eryaspase si trova nella fase 3 di sviluppo clinico per il trattamento di seconda linea del carcinoma pancreatico e nella fase 2 per il trattamento di prima linea del carcinoma mammario triplo negativo. È in corso uno studio di Fase 2 sponsorizzato da uno sperimentatore sulla leucemia linfoblastica acuta di seconda linea nei Paesi nord europei.

ERYTECH produce i suoi prodotti candidati all’approvazione per il trattamento di pazienti in Europa presso lo stabilimento certificato GMP a Lione, Francia, e per pazienti negli Stati Uniti presso lo stabilimento certificato GMP a Princeton, New Jersey, USA.

ERYTECH è quotata sul mercato Nasdaq Global Select negli Stati Uniti (ticker: ERYP) e sul mercato regolamentato Euronext di Parigi (codice ISIN: FR0011471135, ticker: ERYP). ERYTECH fa parte degli indici CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 e Next Biotech.

Per maggiori informazioni, visitare www.erytech.com

