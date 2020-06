June 29, 2020 12:41 ET

Communiqué de Presse

Crossject : Résultat des votes de l’Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2020

Dijon, 29 juin 2020

CROSSJECT (ISIN: FR0011716265; Mnémo: ALCJ), « specialty pharma » qui développe un portefeuille de médicaments combinés innovants dédiés aux situations d’urgence, a tenu son Assemblée Générale Mixte Annuelle à huis-clos le 25 juin 2020 au siège social, sous la présidence de M. Philippe Monnot, président du Conseil de Surveillance.

Le bureau était également composé de deux scrutateurs désignés par le Directoire : Mme Castano et M. Garret. M. Philippe Lafitte a été désigné en qualité de secrétaire du bureau.

Le bureau a constaté, au vu des votes par correspondance et des pouvoirs reçus, que les actionnaires participants représentaient 33,70 % des actions formant le capital et ayant le droit de vote et donc que l’Assemblée était valablement constituée.

Le Directoire a apporté des réponses aux questions écrites posées par un actionnaire ayant communiqué son attestation d'inscription en compte. Les questions et réponses sont disponibles sur le site internet de Crossject dans la rubrique « Assemblées Générales »: https://www.crossject.com/ .

L’Assemblée a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises, dont notamment :

Pour sa partie ordinaire : l’affectation du résultat de l’exercice 2019 et l’apurement partiel de la perte sur les réserves indisponibles, le renouvellement de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, le non renouvellement et non remplacement de Monsieur Etienne Boris aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant, la constatation de la reconstitution des capitaux propres de la Société, l’autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du programme de rachat d’actions.

Pour sa partie extraordinaire : Le renouvellement des délégations financières, La modification de l’article 23 des statuts afin de permettre la prise de certaines décisions du Conseil par voie de consultation écrite, La modification de l’article 23 des statuts sur les modalités pour donner un pouvoir au sein du Conseil, La mise en harmonie des statuts avec la règlementation en vigueur.



Les résultats détaillés des votes des résolutions soumises à l’Assemblée Générale Mixte sont disponibles sur le site internet de la société dans la rubrique « Assemblée Générale » https://www.crossject.com/ .

Prochaine publication : 18 septembre 2020 (après bourse) : Résultats semestriels 2020

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS (décret n°2010-684 du 23 juin 2010) Nombre d'actions composant le capital social de la société : 23 900 884 Nombre d'actions ayant droit de vote : 22 934 136 Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 24 Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 10 214 371 N° de la résolution Total des voix exprimées Nombre d'actions représenté par les voix exprimées Proportion du capital représentée par les voix exprimées Pour Contre Résultat du vote Abstention Nombre de voix en % Nombre de voix en % Nombre de voix 1 10 214 371 8 004 365 33.49% du capital 10 153 216 99.40 61 155 0.60 Adoptée 0 2 10 214 371 8 004 365 33.49% du capital 10 214 371 100.00 0 0 Adoptée 0 3 10 192 371 7 982 365 33.4% du capital 9 480 207 93.01 712 164 6.99 Adoptée 0 4 10 214 371 8 004 365 33.49% du capital 9 623 027 94.21 591 344 5.79 Adoptée 0 5 10 214 371 8 004 365 33.49% du capital 10 214 371 100.00 0 0 Adoptée 0 6 10 214 371 8 004 365 33.49% du capital 10 214 371 100.00 0 0 Adoptée 0 7 10 214 371 8 004 365 33.49% du capital 10 153 216 99.40 61 155 0.60 Adoptée 0 8 10 214 371 8 004 365 33.49% du capital 10 153 216 99.40 61 155 0.60 Adoptée 0 9 10 214 371 8 004 365 33.49% du capital 8 425 095 82.48 1 789 276 17.52 Adoptée 0 10 10 214 371 8 004 365 33.49% du capital 8 317 554 81.43 1 896 817 18.57 Adoptée 0 11 10 192 371 7 982 365 33.4% du capital 8 295 554 81.39 1 896 817 18.61 Adoptée 22 000 12 10 214 371 8 004 365 33.49% du capital 9 352 207 91.56 862 164 8.44 Adoptée 0 13 10 214 371 8 004 365 33.49% du capital 10 064 371 98.53 150 000 1.47 Adoptée 0 14 10 214 371 8 004 365 33.49% du capital 10 214 371 100.00 0 0 Adoptée 0 15 10 214 371 8 004 365 33.49% du capital 10 214 371 100.00 0 0 Adoptée 0 16 10 214 371 8 004 365 33.49% du capital 10 214 371 100.00 0 0 Adoptée 0 17 10 214 371 8 004 365 33.49% du capital 9 563 362 93.63 651 009 6.37 Adoptée 0 18 10 214 371 8 004 365 33.49% du capital 10 214 371 100.00 0 0 Adoptée 0

