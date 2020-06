CALGARY, Alberta, 29 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canoe Financial LP (« Canoe ») est heureuse d'annoncer aujourd'hui la désignation de Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») à titre de sous-conseiller du volet actions mondiales du portefeuille de placement du Fonds défensif mondial équilibré Canoe.



De plus, les cotes de risque de certains fonds communs de placement Canoe ont été modifiées comme suit :

Nom du fonds Ancienne cote de risque Nouvelle cote de risque Fonds défensif d’actions internationales Canoe Risque moyen Risque faible à moyen Catégorie Portefeuille canadien petite/moyenne capitalisation Canoe Risque moyen Risque moyen à élevé Catégorie portefeuille de revenu d’énergie Canoe Risque moyen Risque élevé Catégorie portefeuille d'énergie Canoe Risque moyen à élevé Risque élevé

Ces modifications sont conformes à la méthodologie de classification du risque d’investissement du Règlement national 81-102 sur les fonds d’investissement. Elles figureront dans les prospectus simplifiés et les aperçus des fonds applicables, qui seront déposés auprès des organismes de réglementation canadiens dans le cadre de la revue annuelle des fonds 2020. Aucune modification n'a été apportée aux objectifs ni aux stratégies de placement de ces fonds.

À propos de Canoe Financial

Canoe Financial est l’une des sociétés de fonds commun de placement indépendantes qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et gère des actifs d’une valeur supérieure à 5,45 milliards de dollars parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés et de produits de capital‑investissement du secteur de l’énergie. Fondée en 2008, Canoe Financial est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l’établissement d’un patrimoine financier pour les Canadiens. Canoe Financial a une présence importante au Canada, comptant des bureaux à Calgary, Toronto et Montréal.

À propos de Corporation Fiera Capital

Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») est une société de gestion de placement indépendante de premier plan à l'échelle mondiale dont l'actif sous gestion se chiffrait à approximativement 158,1 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2020. La Société offre à une clientèle institutionnelle, de gestion privée et d'investisseurs individuels un accès à des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet dans l'ensemble des catégories d'actifs traditionnels et alternatifs. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de sa mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour les clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont des centres régionaux à New York (États-Unis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong.

Aux États-Unis, les services de gestion d’actifs sont fournis par les filiales américaines de la Société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas un niveau de compétence ou de formation précis. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com .