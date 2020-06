CALGARY, Alberta, 29 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canoe Financial LP (« Canoe » ou « Financière Canoe ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu l'acquisition des droits de gestion de la totalité des fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels offerts par Fiera Investissements (les « Fonds mutuels »), soit des actifs d’une valeur approximative de 1,12 milliard de dollars. Cette transaction porte les actifs sous gestion de Canoe à environ 7,4 milliards de dollars.



« C'est avec plaisir que avons conclu une autre transaction avec nos partenaires de Fiera Capital, et nous avons l'objectif de continuer à tirer parti des relations que Fiera a tissées avec les conseillers, a déclaré Darcy Hulston, président et chef de la direction de Canoe Financial. Nous sommes fiers d'offrir aux investisseurs un vaste éventail de solutions de placement activement gérées au moyen d’une gamme diversifiée de produits de placement primés. Les investisseurs peuvent également profiter de la structure de catégories de portefeuille inégalée de Canoe, conçue pour procurer un revenu et une croissance fiscalement avantageux. »

« En conjuguant le solide réseau de distribution de Canoe aux solutions de gestion de placement exceptionnelles de Fiera Capital, cette transaction renforce le partenariat que nous entretenons avec la Financière Canoe, a affirmé Jean-Phillippe Lemay, président et chef de l’exploitation globale de Fiera Capital. Canoe est l'une des sociétés de fonds communs de placement qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à élargir notre partenariat avec eux. »

À compter d'aujourd'hui, Canoe Financial est fiduciaire, gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des Fonds mutuels de Fiera Investissements. Le 3 juillet 2020 ou vers cette date, Canoe a l'intention de fusionner chacun des Fonds mutuels avec des fonds communs de placement gérés par Canoe. Le changement de fiduciaire, de gestionnaire et de gestionnaire de portefeuille de même que les fusions proposées ont été approuvés par la majorité des porteurs de parts de chaque Fonds mutuel lors de leurs assemblées extraordinaires de porteurs de parts respectives, qui ont été tenues le 12 juin 2020. Les changements qui ont été approuvés aux Fonds mutuels sont résumés ci-après :

Dénomination de l’OPC Modifications proposées Fonds Fiera équilibré intrinsèque enregistré

(qui sera renommé Fonds équilibré intrinsèque enregistré Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d’investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds défensif mondial équilibré Canoe Fonds Fiera obligations canadiennes

(qui sera renommé Fonds d’obligations canadiennes Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d’investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille d’obligations avantage Canoe, qui se compose de la Catégorie d’obligations avantage Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Fonds Loomis Sayles diversifié mondial obligations de sociétés

(qui sera renommé Fonds diversifié mondial d’obligations de sociétés Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d’investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds mondial de revenu Canoe Fonds Fiera actions privilégiées canadiennes enregistré

(qui sera renommé Fonds d’actions privilégiées canadiennes enregistré Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d’investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille d’actions privilégiées Canoe, un nouveau Fonds de catégorie portefeuille Canoe, qui se compose de la Catégorie d’actions privilégiées Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Fonds Fiera dividendes canadiens enregistré

(qui sera renommé Fonds de dividendes canadiens enregistré Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d’investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds de revenu à prime Canoe Fonds Fiera dividendes américains enregistré

(qui sera renommé Fonds de dividendes américains enregistré Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d’investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille défensive d’actions américaines Canoe, qui se compose de la Catégorie défensive d’actions américaines Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Fonds Oakmark actions américaines enregistré

(qui sera renommé Fonds d’actions américaines enregistré Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d’investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille défensive d’actions américaines Canoe, qui se compose de la Catégorie défensive d’actions américaines Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Fonds Fiera équilibré stratégique enregistré

(qui sera renommé Fonds équilibré stratégique enregistré Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d’investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille nord-américaine de revenu mensuel Canoe, qui se compose de la Catégorie nord‑américaine de revenu mensuel Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Fonds Fiera actions mondiales de base enregistré

(qui sera renommé Fonds d’actions mondiales de base enregistré Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d’investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds d’actions mondiales Canoe Fonds Oakmark actions internationales enregistré

(qui sera renommé Fonds d’actions internationales enregistré Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d’investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds défensif d’actions internationales Canoe Fonds Loomis Sayles revenu mensuel stratégique

(qui sera renommé Fonds de revenu mensuel stratégique Canoe) Changement de fiduciaire et de gestionnaire de fonds d’investissement

Fusion avec le Fonds mondial de revenu Canoe Catégorie Fiera équilibrée intrinsèque

(qui sera renommée Catégorie équilibrée intrinsèque Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d’investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds défensif mondial équilibré Canoe Catégorie Fiera obligations canadiennes

(qui sera renommée Catégorie d’obligations canadiennes Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d’investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille d’obligations avantage Canoe, qui se compose de la Catégorie d’obligations avantage Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Catégorie Loomis Sayles diversifiée mondiale obligations de sociétés

(qui sera renommée Catégorie diversifiée mondiale d’obligations de sociétés Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d’investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille mondiale de revenu Canoe, qui se compose de la Catégorie mondiale de revenu Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Catégorie Fiera actions privilégiées canadiennes

(qui sera renommée Catégorie d’actions privilégiées canadiennes Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d’investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille d’actions privilégiées Canoe, un nouveau Fonds Catégorie Portefeuille Canoe, qui se compose de la Catégorie Actions privilégiées Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Catégorie Fiera dividendes canadiens

(qui sera renommée Catégorie de dividendes canadiens Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d’investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds de revenu à prime Canoe Catégorie Fiera dividendes américains

(qui sera renommée Catégorie de dividendes américains Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d’investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille défensive d’actions américaines Canoe, qui se compose de la Catégorie défensive d’actions américaines Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Catégorie Oakmark actions américaines

(qui sera renommée Catégorie d’actions américaines Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d’investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille défensive d’actions américaines Canoe, qui se compose de la Catégorie défensive d’actions américaines Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Catégorie Fiera équilibrée stratégique

(qui sera renommée Catégorie équilibrée stratégique Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d’investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille nord-américaine de revenu mensuel Canoe, qui se compose de la Catégorie nord‑américaine de revenu mensuel Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Catégorie Fiera actions mondiales de base

(qui sera renommée Catégorie d’actions mondiales de base Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d’investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds d’actions mondiales Canoe Catégorie Oakmark actions internationales

(qui sera renommée Catégorie d’actions internationales Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d’investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds défensif d’actions internationales Canoe

À propos de Canoe Financial

Canoe Financial est l’une des sociétés de fonds commun de placement indépendantes qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et gère des actifs d’une valeur supérieure à 5,45 milliards de dollars parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés et de produits de capital‑investissement du secteur de l’énergie. Fondée en 2008, Canoe Financial est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l’établissement d’un patrimoine financier pour les Canadiens. Canoe Financial a une présence importante au Canada, comptant des bureaux à Calgary, Toronto et Montréal.

À propos de Corporation Fiera Capital

Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») est une société de gestion de placement indépendante de premier plan à l'échelle mondiale dont l'actif sous gestion se chiffrait à approximativement 158,1 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2020. La Société offre à une clientèle institutionnelle, de gestion privée et d'investisseurs individuels un accès à des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet dans l'ensemble des catégories d'actifs traditionnels et alternatifs. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de sa mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour les clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont des centres régionaux à New York (États-Unis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong.

Aux États-Unis, les services de gestion d’actifs sont fournis par les filiales américaines de la Société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas un niveau de compétence ou de formation précis. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com .

À propos de Fiera Investissements S.E.C.

Fiera Investissements est un gestionnaire de fonds d’investissement indépendant qui offre des solutions d’investissement innovantes axées sur la croissance du capital et le revenu aux investisseurs canadiens. Bénéficiant de partenariats stratégiques avec des gestionnaires de portefeuille reconnus à l’échelle mondiale, les fonds communs de placement offerts par Fiera Investissements emploient des stratégies d’investissement éprouvées et de calibre mondial afin d’aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Fiera Investissements est une filiale en propriété exclusive de Corporation Fiera Capital.

