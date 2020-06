MONTRÉAL, 29 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis 25 ans, la Route verte propose aux cyclistes de découvrir, à leur rythme, toutes les régions du Québec de la plus belle façon qu’il soit. Devenu le plus vaste itinéraire cyclable en Amérique du Nord, ce réseau unique s’étire aujourd’hui sur 5300 km! Afin de souligner ce 25e anniversaire, Vélo Québec lance la 10e édition de La Route verte du Québec, LE SEUL guide disponible comprenant l’ensemble de l’itinéraire à jour de la Route verte au Québec. Un incontournable pour parcourir le Québec à la cadence vélo, l’esprit tranquille !



En plus d’y retrouver de nombreux réseaux cyclables régionaux et 170 cartes détaillées, cette nouvelle édition au format plus convivial, propose en nouveauté des suggestions d’escapades à vélo, que ce soit pour une petite sortie en famille, un voyage de quelques jours ou pour une aventure plus cyclosportive. On y retrouve aussi des informations concernant des services accessibles aux cyclistes : attraits touristiques, bureaux d’information touristique, renseignements relatifs aux transports alternatifs (autobus, train, taxi et traversier) pour accéder à la Route verte, près de 500 établissements d’hébergement touristique et campings certifiés Bienvenue cyclistes! , etc.

Le guide La Route verte du Québec est idéal pour planifier sa prochaine sortie à vélo et se veut un outil indispensable et complémentaire à la cartographie interactive , qui permet aux cyclistes d’accéder à de l’information plus détaillée et continuellement mise à jour, notamment, l’état des réseaux cyclables (travaux, détours, etc.).

Le guide est disponible dès maintenant, en versions française et anglaise, en librairie, à la Maison des cyclistes (1251, rue Rachel Est, Montréal) ou via notre site web ici. Il est aussi possible de se procurer l’édition numérique du guide en téléchargeant l’application Vélo Mag sur votre cellulaire, votre tablette ou depuis votre ordinateur.

À propos de la Route verte

La Route verte est une idée originale de Vélo Québec réalisée avec le gouvernement du Québec et des partenaires régionaux depuis 1995. Il s'agit d'un itinéraire cyclable accessible de 5300 kilomètres reliant l’ensemble des régions du Québec. www.routeverte.com



À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.



