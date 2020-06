MONTRÉAL, 29 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Château Inc. (la « Société ») (TSXV : CTU), à la demande de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), souhaite signaler que la direction de la Société n’a pas connaissance des raisons qui expliqueraient l’augmentation des activités boursières sur ses titres survenue plus tôt dans la journée.



Profil

Le Château est un fabricant et détaillant canadien spécialisé de vêtements, chaussures et accessoires exclusifs destinés aux femmes et aux hommes modernes soucieux de la mode. Son réseau étendu comporte 124 emplacements de premier choix au Canada ainsi qu’une plateforme de commerce en ligne au Canada et aux États-Unis. Le Château accorde une grande importance à la recherche, à la conception et au développement de produits et fabrique environ 30 % de ses vêtements dans ses propres installations de production au Canada.