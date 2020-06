MONTRÉAL, 29 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ressources Komet Inc. (« Komet » ou la « Société ») (TSX-V : KMT) fait le point sur le dépôt de ses états financiers intermédiaires et de son rapport de gestion pour le trimestre terminé le 31 mars 2020, conformément à la décision n° 2020-PDG-0023 de l'Autorité des marchés financiers (Québec) (la «dispense»). La Société a l'intention de déposer ces documents d'ici la date limite du 14 juillet 2020.



Interdiction de transiger

Jusqu'à ce que les états financiers intermédiaires et le rapport de gestion pour le trimestre terminé le 31 mars 2020 soient déposés, la direction de Komet et les autres initiés sont soumis à une interdiction de transiger qui reflète les principes énoncés à l'article 9 de l’instruction générale 11-207 - Interdictions d’opérations pour manquement aux obligations de dépôt et à leur levée dans plusieurs territoires.

Événements importants

Depuis le 12 juin 2020, date à laquelle la Société a déposé ses états financiers et son rapport de gestion pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019, il n’y a eu aucun événement important concernant la Société.

Assemblée annuelle des actionnaires

Komet annonce de plus qu'elle se prévaut de la dispense prévue dans la décision 2020-PDG-0034 de l'Autorité des marchés financiers (Québec) et les dispenses similaires accordées par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières dans chacune des provinces et territoires du Canada, pour retarder le dépôt de sa divulgation de la rémunération de la haute direction pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 et retarder l'obligation d'envoyer des copies de ses états financiers annuels ou intermédiaires et de son rapport de gestion aux investisseurs qui en ont fait la demande. Toutes les documents requis seront fournis avant le 31 décembre 2020.

La Société a l'intention de tenir son assemblée annuelle des actionnaires au cours du mois de septembre 2020.

Relations avec les investisseurs / renseignements:

Robert Wares, président par intérim 514-951-4235 / rwares@kometgold.com

