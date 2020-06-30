瑞典马尔默, June 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- IVL瑞典环境科学研究院 最近的一份报告证实，对硬木地板和弹性地板进行翻新比更换地板更有利于环境可持续性。今天公布的这份报告采用了 Bona 公司提供的信息。报告指出，翻新而不是更换木地板能减少78%的碳足迹。在弹性地板方面，翻新可比更换减少高达92%的碳足迹。此外报告还发现，翻新硬木地板和弹性地板可节约至少90%的资源，包括运输、耗电、消耗品和材料。



瑞典公共和商用建筑每年更换硬木地板和弹性地板的面积达2500万平方米。这项标题为《通过翻新地板提高瑞典地板行业资源效率》的IVL研究发现，翻新地板可以显著减少碳足迹、节约资源、促进与建材相关的循环经济。

“如今，人们总喜欢追求面貌一新。新地板材料的销售得到了当前建筑行业中的线性商业模式支持，而人们往往认为翻新的难度较大，”来自IVL瑞典环境科学研究院的本报告作者Maria Ahlm说。“但是，我们的分析和最终路线图表明，除了减少碳足迹外，翻新地板还是提高瑞典地板行业资源效率的一个可行替代方案。”

“这项研究提供了一个整体视角，并切实证明了翻新弹性地板或木地板表面比更换地板更具可持续性，同时也可改善地板的外观”，Bona公司全球环境经理Björn Johansson表示。“100多年来，Bona已开发出了众多产品和系统，提供更具可持续性的地板翻新解决方案。为得到这份报告的支持，对Bona System优势的验证正得以证实。”

关于此项研究

此项研究分析了通过以地板翻新替代地板更换来改善总体碳足迹的可能性。这份报告以瑞典地板市场和瑞典国家建筑业为核心，经过12个多月的研究工作后完成。报告的第一部分通过一项生命周期评估，审视了翻新硬木和弹性地板对环境产生的影响。报告中将这一结果与生产和安装新地板在气候变化和资源使用方面产生的影响进行了比较。此外，研究结果还作为证据支持以下观点：与生产和安装新地板相比，翻新地板可减少对气候变化的影响，并最大限度地减少资源使用。

研究报告的第二部分制定了一项路线图作为战略性规划，以明确预期的理想结果，并阐述了为克服现状与预期结果之间障碍所需采取的重要举措。路线图经过与地板行业利益相关方合作而制定，其中包括材料供应商、物业业主、建筑师和承包商。

报告现已在 IVL瑞典环境科学研究院的网站 上公布。

关于Bona

Bona是一家以可持续发展为驱动的家族公司，提供用于优质地板的安装、翻新、维护和复原的相关产品。Bona成立于1919年，是业内第一家提供全系水性硬木地板面漆和地板护理产品的公司。今天，Bona为包括木板、瓷砖、塑料、弹性材料、橡胶和层压板等众多优质地板表面提供相关产品。2019年Bona的营业额为28亿瑞典克朗（2.57亿欧元）。公司总部设在瑞典马尔默，在全球设有17家子公司、70家分销商、600名员工和5家工厂。如需获取更多信息，请访问： www.bona.com 。

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