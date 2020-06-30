瑞典馬爾默, June 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- IVL 瑞典環境科學研究院 最近的報告證實，修補硬木及彈性地板比更換地板表面對環境更可持續。今天發表的報告是根據 Bona 的意見進行撰寫的，該報告指出，在修補而不是更換木地板的情況，碳足跡可減少 78％。與更換地板相比，修補彈性地板表面可減少多達 92％ 的碳足跡。另外，報告還發現，透過對硬木地板或彈性地板進行修補，可以節省至少 90％ 的資源，包括運輸、用電、消耗品及材料。



每年瑞典的公共及商業建築物中都要更換 2,500 萬平方米的硬木與彈性地板。IVL的研究「透過地板修補提高瑞典地板行業的資源效率」發現，對這些地板表面進行修補可以顯著減少碳足跡及節省資源，並促進與建築材料相關的循環經濟。

「今天的規範標新立異。我們如今在建築行業擁有的線性商業模式為新地板材料的銷售提供了便利，而修補工作通常被認為更加困難。」IVL 瑞典環境科學研究院報告的作者 Maria Ahlm 表示。「不過，我們的分析及最終路線圖支持，除了減少碳足跡外，地板修補是提高瑞典地板行業資源效率的可行替代方案。」

「該研究提供了全面的觀點，並提供了有力的證據，表明修補彈性或木質地板表面比更換所有地板更可持續，同時還能改善地板的外觀。」Bona 全球環境經理 BjörnJohansson 說。「Bona 已開發 100 多年的產品及系統提供了更可持續的地板翻新解決方案。得到這份報告的支持，肯定了 Bona System 的優勢。」

關於研究

該研究分析了透過修整而不是更換這些地板表面來改善整體碳足蹟的可能性。該報告的第一部分回顧了 12 個月的時間，重點關注瑞典地板市場及瑞典的國家建築行業。透過執行「生命週期」評估修補硬木及彈性地板對環境的影響。將結果與生產及安裝新地板在氣候變化並資源使用方面的影響進行了比較。此外，該結果被用作概念證明，與生產及安裝新地板相比，對地板進行修補可以減少對氣候變化的影響並最大程度地減少資源使用。

在研究的第二部分中，制定了路線圖作為戰略計劃，以定義所需的結果並概述了重要的行動，以克服將當前狀態與首選結果區分開的障礙。路線圖是與地板行業的利益相關者共同製定的，其中包括材料供應商、財產所有者、建築師及承包商。

該報告現已在 IVL 瑞典環境科學研究院網站上發佈 。

關於 Bona

Bona 是一間家族企業，可持續發展並提供用於安裝、翻新、維護及修復高檔地板的產品。Bona 於 1919 年成立，是業內第一家提供完整系統的水性硬木地板塗飾及地板護理產品的公司。如今，Bona 提供適用於大多數優質地板的產品，包括木材、瓷磚、乙烯基、彈性、橡膠及層壓板。Bona 在 2019 年的營業額為 28 億瑞典克朗 SEK（2.57 億歐羅）。其總部位於瑞典馬爾默，該公司在全球設有 17 間子公司、70 家分銷商、600 名員工及 5 間工廠。如欲了解更多詳情，請瀏覽： www.bona.com 。

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