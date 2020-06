LONGUEUIL, Québec, 29 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (TSX : DBO), un chef de file mondial de l’industrie du divertissement immersif, a annoncé aujourd’hui que les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 ont retardé la capacité de la Société à respecter les délais prescrits par le Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue (« Règlement 51-102 »).



La Société s’appuiera sur la dispense générale accordée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM »), qui prévoit une prolongation allant jusqu’à 45 jours pour les dépôts périodiques que les émetteurs assujettis doivent normalement effectuer au plus tard le 31 août 2020. En vertu de cette dispense générale, la Société sera exemptée de l’obligation de déposer et de remettre les documents suivants avant la date limite prescrite du 29 juin 2020 :

ses états financiers consolidés audités (« États financiers ») pour l’exercice clos le 31 mars 2020, conformément à l’article 4.2 du Règlement 51-102;





La Société prévoit actuellement que ses États financiers, son Rapport de gestion et sa Notice annuelle pour l’exercice clos le 31 mars 2020 seront déposés au plus tard le 10 juillet 2020.

Les évènements importants suivants touchant les activités de D-BOX se sont produits depuis le 12 février 2020, date à laquelle la Société a déposé ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l’exercice 2020:

Le 24 mars 2020, D-BOX a annoncé que dans la foulée de la crise de la pandémie de COVID-19, de son impact sur les activités de la Société et des ordonnances en matière de santé et sécurité émises par les gouvernements fédéral et québécois, la Société a procédé à la mise à pied temporaire d’une portion significative de ses effectifs ainsi qu’une réduction des heures de travail et rémunérations de tous les autres employés, et la direction et le conseil d'administration ont choisi de réduire leur rémunération durant la pandémie.





En janvier 2020, la Société a annoncé le départ à la retraite de Claude Mc Master prévu pour le 31 mars 2020, et la nomination de Sébastien Mailhot à titre de président et chef de la direction de la Société.

La Société souhaite également saisir cette occasion pour divulguer les informations suivantes concernant un financement par la Banque Nationale du Canada (« BNC ») et la Banque de développement du Canada (« BDC »):

Le 23 juin 2020, la Société a signé des termes et conditions avec la BNC concernant l’octroi d'une marge de crédit d’un montant de 4 millions de dollars pour les activités courantes et le fonds de roulement de la Société. La marge de crédit sera renouvelable annuellement et portera intérêt au taux préférentiel majoré de 3,25 %. La marge de crédit sera garantie par une hypothèque de premier rang et des sûretés sur tous les actifs de la Société et de sa filiale américaine et remplacera la facilité de crédit renouvelable garantie de trois ans avec BNC, dont 4 millions de dollars avaient été tirés au 31 mars 2020.





Le 19 juin 2020, la Société a aussi signé une lettre d’offre avec la Banque de développement du Canada (« BDC ») concernant l’octroi d'un prêt commercial d’un montant de 2 millions de dollars pour le fonds de roulement. Ce prêt portera intérêt à un taux variable, actuellement de 4,55 %, et sera remboursable en 24 versements mensuels de 33 000 $ à compter de juin 2021 jusqu’en mai 2023 plus un dernier versement de 1,2 million de dollars en juin 2023. Le prêt sera garanti par une hypothèque de second rang et des sûretés sur tous les actifs de la Société et de sa filiale américaine.





Avec un fonds de roulement de 6,7 millions de dollars, incluant des liquidités de 4,1 millions de dollars au 31 mars 2020, et le financement susmentionné devant être clôturé en juillet 2020, la Société estime qu'elle dispose de suffisamment de liquidités pour faire face à ses obligations en matière de fonds de roulement et poursuivre ses activités au cours des douze prochains mois.

En ce qui concerne l'utilisation de la dispense générale accordée par les ACVM, D-BOX confirme que sa direction et les autres initiés sont soumis à une politique d'interdiction des opérations d'initiés qui reflète les principes énoncés à l’article 9 de l'Instruction générale 11-207 - Interdictions d’opérations pour manquement aux obligations de dépôt et à leur levée dans plusieurs territoires.

