Basel, 30. Juni 2020

Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute bekannt, dass sie einen Mietvertrag für Büro- und Laborräume im neuen Innovationspark GRID abgeschlossen hat, der zurzeit von der SENN Resources AG in Allschwil, Kanton Basel-Landschaft, gebaut wird. Basilea plant, Mitte 2022 an ihren neuen Firmensitz im GRID umzuziehen.

David Veitch, Chief Executive Officer, sagte: „Nach dem kürzlich erfolgten Verkauf unseres derzeitigen Firmensitzes freuen wir uns, nun den nächsten wichtigen Schritt zu unternehmen, um das Basilea-Team, das aktuell an verschiedenen Standorten in Basel arbeitet, an einem Ort zusammenzuführen. Durch die Nähe zu innovativen Start-ups, akademischen Institutionen und anderen Biotech-Unternehmen, können wir von dem aufstrebenden Life Sciences- und Technologie-Cluster profitieren. Zudem erwarten wir von diesem Schritt positive Auswirkungen auf unsere Betriebs- und Kapitalkosten.“

Über GRID

Das an Basel-Stadt angrenzende GRID (Grand Réseau d'Innovation et de Développement) ist ein neuer 50'000 m2 grosser Eckpfeiler im boomenden Biotech-Cluster Allschwil, das Institutionen wie das Schweizerische Tropen- und Gesundheitsinstitut und Life-Science-Unternehmen wie Abbott, Actelion und Idorsia beherbergt und als eines der wichtigsten Life-Science-Ökosysteme der Schweiz gilt. Das neue, prägnante Gebäude im Campus-Stil wurde von SENN entwickelt und von Herzog & de Meuron Architekten entworfen, und entsteht in direkter Nachbarschaft zum Switzerland Innovation Park Basel Area und der Universität Basel.

Über Basilea

Basilea Pharmaceutica AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit vermarkteten Produkten, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten zur Lösung der medizinischen Herausforderungen in den Therapiebereichen Onkologie und Infektionskrankheiten fokussiert. Basilea hat zwei vermarktete Produkte im Portfolio und erforscht, entwickelt und vermarktet innovative Medikamente für Patienten, die an schweren und lebensbedrohlichen Krankheiten leiden. Basilea Pharmaceutica AG hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: BSLN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Unternehmens-Website www.basilea.com.

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete Aussagen wie «glauben», «annehmen», «erwarten», «prognostizieren», «planen», «können», «könnten», «werden» oder ähnliche Ausdrücke betreffend Basilea Pharmaceutica AG und ihrer Geschäftsaktivitäten, u.a. in Bezug auf den Fortschritt, den Zeitplan und den Abschluss von Forschung und Entwicklung sowie klinischer Studien mit Produktkandidaten. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Peer Nils Schröder, PhD



Head of Corporate Communications & Investor Relations Telefon +41 61 606 1102 E-Mail media_relations@basilea.com

investor_relations@basilea.com

Diese Pressemitteilung ist unter www.basilea.com abrufbar.

