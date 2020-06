Lannion, le 30/06/2020 – 7h30





LUMIBIRD FINALISE L’ACQUISITION DES ACTIVITES

LASER ET ULTRASONS D’ELLEX

LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, a finalisé le 30 juin l’acquisition des activités laser et ultrasons d’Ellex. Cette acquisition double la taille de la division Médical du Groupe à environ 80 M€ de CA et donne naissance à un leader mondial des technologies laser et ultrasons pour le diagnostic et le traitement des maladies oculaires.

LUMIBIRD acquiert au 30 juin 2020 pour 100 MAUD1 l’ensemble des activités laser et ultrasons d’Ellex, incluant notamment la marque Ellex, le site de R&D et production basé à Adelaïde et les filiales commerciales basées en Australie, au Japon, aux Etats-Unis, en France et en Allemagne. Au-delà de l’effet taille, les complémentarités en matière de gammes de produits, de R&D et de présence commerciale font de cette alliance un projet fortement créateur de valeur.

Le groupe franchit ainsi une étape majeure de son développement stratégique, axé sur un mix de croissance externe et organique sur ses trois marchés clés : Lidar, Défense/Spatial et Médical. Avec les activités laser et ultrasons d’Ellex, la division Médical de LUMIBIRD représente désormais plus de la moitié des revenus du Groupe.

Par cette acquisition, le Groupe s’enrichit de produits de grande qualité complémentaires à sa gamme actuelle et étend sa présence géographique, notamment aux Etats-Unis et au Japon, qui sont les deux premiers marchés mondiaux pour les dispositifs médicaux en ophtalmologie.

Pour Marc Le Flohic, Président Directeur Général de LUMIBIRD : « Je suis fier d’accueillir chez LUMIBIRD les équipes d’Ellex. Nous nous connaissons bien depuis de nombreuses années ; les derniers mois nous ont permis de valider le potentiel de création de valeur et de confirmer notre ambition commune d’établir durablement un leadership mondial sur notre marché. ».

Jean-Marc Gendre, Directeur Général Délégué de LUMIBIRD et Directeur de Quantel Medical ajoute : « Nous avons commencé très tôt à travailler avec nos homologues australiens pour anticiper dans le détail les modalités d’intégration. Ainsi les équipes d’Ellex et de Quantel Médical vont s’atteler dès le 1er juillet à la mise en oeuvre des synergies pour asseoir notre position de leader mondial des solutions de lasers et d’échographes ophtalmiques pour le diagnostic et le traitement des maladies oculaires. »









LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 560 collaborateurs et plus de 110 M€ de chiffre d’affaires en 2019 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com



Contacts

Groupe LUMIBIRD

Marc Le Flohic

Président Directeur Général

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com

Groupe LUMIBIRD

Aude Nomblot-Gourhand

Secrétaire Générale - CFO

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com

Calyptus

Mathieu Calleux

Relations Investisseurs

Tel. +33(1) 53 65 37 91

lumibird@calyptus.net















1 Prix d’achat de 100 MAUD avant prise en compte des ajustements contractuels .







