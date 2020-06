COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nexans cède son activité allemande de métallurgie à Mutares

Un fabricant leader de fil machine cuivre sans oxygène et tréfilés pour des industries diversifiées avec une capacité annuelle de 60 000 tonnes

Acquisition stratégique de Mutares pour renforcer son portefeuille existant

Mutares sera plus à même de développer davantage les activités

Paris, France, 30 juin 2020 - Nexans a annoncé la signature d'un accord de vente à Mutares SE & Co. KGaA de Nexans Metallurgie Deutschland GmbH (NMD), une filiale de Nexans spécialisée dans la production de fil machine cuivre sans oxygène et tréfilés.

Nexans NMD emploie 250 personnes et possède deux sites de fabrication situés à Bramsche et Neunburg, en Allemagne. Elle sert une clientèle importante de premier et de deuxième rang pour l'automobile, les produits blancs et les applications industrielles générales.

Mutares est une société cotée à la Bourse de Francfort qui acquiert et développe activement des entreprises industrielles de taille moyenne et des opérations de grandes sociétés.

Cette transaction devrait être conclue au troisième trimestre 2020.





A propos de Mutares SE & Co. KGaA

Mutares SE & Co. KGaA, Munich (www.mutares.de), acquiert des entreprises de taille moyenne et des parties de groupes dont le siège social est en Europe, qui sont vendues au cours d'un processus de repositionnement chez leurs propriétaires et présentent un potentiel clair pour l'amélioration opérationnelle. Mutares soutient et développe activement les entreprises de son portefeuille avec ses propres équipes d'investissement et de conseil ainsi que par le biais d'acquisitions de modules stratégiques. L'objectif est de réaliser une nette augmentation de valeur en mettant l'accent sur une croissance durable et à long terme de la société en portefeuille. En 2019, les sociétés du portefeuille de Mutares ont généré un chiffre d'affaires consolidé de 1016 millions d'euros et employaient plus de 6500 personnes dans le monde. Les actions de Mutares SE & Co. KGaA sont cotées à la Bourse de Francfort sous le symbole "MUX" (ISIN: DE000A2NB650).



A propos de Nexans

Nexans est l’un des principaux moteurs de la transition mondiale vers un avenir énergétique plus connecté et durable. Depuis plus de 120 ans, le Groupe donne de l’énergie à la vie en mettant à la disposition de ses clients des technologies de câblage de pointe pour la transmission d’énergie et de données. Aujourd’hui, au-delà des câbles, Nexans offre à ses clients des services complets qui s’appuient sur les technologies numériques afin d’optimiser les performances et l’efficacité de leurs infrastructures critiques. Le Groupe conçoit des solutions et services tout au long de la chaîne de valeur dans quatre principaux domaines d’activités : Bâtiment & Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l’e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications & Données (notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage LAN) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation).



La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans a été le premier acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur, notamment Europacable, la NEMA, l’ICF et le CIGRÉ.



Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 26 000 personnes. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’euros.



Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.



Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

Contacts :

Communication financière Communication Aurélia Baudey-Vignaud

Tél. : +33 (0)1 78 15 03 94

e-mail : aurelia.baudey-vignaud@nexans.com



Catherine Garipoglu

Tél. : + 33 (0)1 78 15 04 78

e-mail : catherine.garipoglu@nexans.com





