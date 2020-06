June 30, 2020 05:00 ET

AS Baltika 19.06.2020 kinnitatud saneerimiskava mõjud kirjeldatakse 2019. aasta majandusaasta aruandes ning selle analüüsil on oluline mõju majandusaasta aruande auditeerimisprotsessi lõpetamisele, mistõttu ei avalda AS Baltika auditeeritud 2019. aasta majandusaasta aruannet varem kommunikeeritud tähtajaga 30.06.2020. Auditeeritud aruanne avalikustatakse 15.07.2020. Sellega seoses lükkub edasi ka ettevõtte aktsionäride üldkoosolek.





Baltika teavitab aktsionäre ja börsi esimesel võimalusel aktsionäride üldkoosoleku toimumise kuupäevast.