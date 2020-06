Le premier fournisseur d'appareils et de solutions informatiques mobiles durcies pour environnements difficiles annonce le premier d'une série de “Livres blancs” destinés à répondre aux questions stratégiques de mise en œuvre des technologies dans divers marchés et secteurs industriels



Växjö, Suède, le 30 juin 2020 * * * Après 25 ans d'activité, JLT Mobile Computers, l'un des principaux fournisseurs d'ordinateurs de haute fiabilité pour environnements exigeants, met à disposition les avantages de son expertise dans une série de guides pratiques conçus pour aider les nouveaux clients ainsi que les clients existants à prendre, stratégiquement, les bonnes décisions technologiques afin d'optimiser leurs opérations. Le premier guide de la série traite de l'amélioration de la productivité dans l'entrepôt et peut être téléchargé gratuitement, ici, dès maintenant.

La technologie a transformé l'entreposage et le rythme du changement s'accélère. Ce qui autrefois n’était une relativement simple question de stockage et de récupération des marchandises est aujourd'hui une quête à forts enjeux de rapidité, de précision, de réduction de Cinq façons d’augmenter votre productivités cycles d'inventaire, d'élimination des erreurs et du gaspillage. Augmenter durablement la capacité, l'efficacité et le débit pour répondre aux demandes toujours plus nombreuses des clients est devenu une science. Et pour toute opération d’entreposage, l’un des aspects importants de cette science est la performance et l'efficacité des systèmes informatiques mobiles et des réseaux sur lesquels ils fonctionnent.

"Les entrepôts sont des environnements opérationnels complexes qui présentent des défis uniques pour les réseaux et les systèmes informatiques", a déclaré Per Holmberg, PDG de JLT Mobile Computers Group. "Il n'y a pas deux entrepôts identiques. Les marchandises changent, les modes de chargement changent, tout change tout le temps. Cela représente une charge énorme pour les réseaux et les ordinateurs centraux. Ayant travaillé avec des entrepôts pendant des décennies, nous avons appris ce qu'il est nécessaire de surveiller, comment tirer le meilleur parti des systèmes et comment le faire correctement. C'est pourquoi nous mettons maintenant à disposition les bénéfices de notre expérience dans une série de guides destinés à aider nos clients à optimiser l'efficacité de leurs opérations".

Le premier guide de la série – comment augmenter la productivité de votre entrepôt – aborde les quatre grands défis auxquels sont confrontés les exploitants d'entrepôts : les problèmes de connectivité tels que les points morts, le placement des points d'accès et les problèmes de transfert et d'itinérance inhérents aux structures d'entreposage; les pannes informatiques qui semblent inévitables dans des environnements exigeants (mais qui ne le sont pas forcément); l'obsolescence technologique, les incompatibilités et les problèmes de fiabilité; et enfin, l'impact d'une technologie inadaptée sur l'efficacité des opérateurs. Tout cela se traduit par des pertes de productivité évidentes ou cachées, qui peuvent faire ou défaire la rentabilité et la compétitivité d'une gestion d'entrepôt.

Le guide montre comment aborder ces questions une par une : comment les études préliminaires sur les réseaux et les appareils appropriés permettent d'obtenir une infrastructure sans fil robuste avec une itinérance transparente, même dans des environnements complexes; comment les pannes d'équipement peuvent être minimisées ou éliminées en choisissant des équipements conçus pour les professionnels; comment se tenir à l'écart des systèmes et technologies rigides qui travaillent contre, et non avec, votre personnel; et comment tirer le meilleur parti de votre investissement technologique en faisant participer vos équipes à la sélection, la configuration, les tests et le fonctionnement des systèmes.

Ce guide met en évidence cinq points clés à retenir dans la quête du “succès” : impliquez vos équipes; investissez dans votre réseau; procurez-vous des appareils durcis de haute qualité et fiabilité; maintenez votre “technologie” à jour; et ne négligez jamais d'examiner le coût total de possession.

Pour obtenir le guide gratuit et commencer à “booster” la productivité de votre entrepôt dès aujourd'hui, rendez-vous sur : https://jltmobile.com/guide-increase-productivity-in-warehouse.

