Ledande leverantör av stryktåliga, mobila datorer och IT-lösningar för utmanande miljöer publicerar första delen i en serie av vägledande guider för att besvara strategiska frågor kring implementering av teknologi på olika marknader och i olika branscher



Växjö, Sverige, 30 juni 2020 * * * Efter 25 år i branschen delar JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, med sig av sin expertis i en serie vägledande guider som tagits fram för att hjälpa nya och befintliga kunder att fatta rätt strategiska beslut gällande användning av teknologi för att optimera sina verksamheter. Den första guiden i serien handlar om ökad produktivitet i en lagerverksamhet och finns att ladda ner här.

Modern teknik har förändrat hur ett lager hanteras oc Fem sätt att öka din produktiviteth förändringstakten bara accelererar. Vad som en gång var en relativt enkel fråga om att förvara och hämta varor är nu en kapplöpning med avseende på ökad hastighet och noggrannhet, kortare lagercykler, färre fel och mindre svinn. Att hållbart kunna öka kapaciteten, effektiviteten och genomströmningen för att möta ständigt stigande kundkrav har blivit till en vetenskap. Och en viktig aspekt av denna vetenskap, i alla typer av lagerverksamheter, är prestandan och effektiviteten i de mobila datorsystem och nätverk de använder sig av.

"Lager är komplexa driftsmiljöer som medför unika utmaningar för nätverk och datorsystem", säger Per Holmberg, VD för JLT Mobile Computers Group. "Alla lager är olika. Varor förändras, lastningsmönster förändras, allt förändras hela tiden. Det ställer stora krav på nätverket och datorerna som används på lagergolvet. Efter att ha arbetat tillsammans med kunder inom detta område under årtionden har vi lärt oss vad man ska se upp för, hur man får ut det mesta ur system och hur man gör det på bästa sätt. Därför delar vi nu med oss av vår erfarenhet i en serie guider som syftar till att hjälpa våra kunder att öka effektiviteten i sina verksamheter."

Den första guiden i serien – Så ökar du produktiviteten på lagret (eng. How to Increase Productivity in your Warehouse) – diskuterar fyra stora utmaningar som lageroperatörer brottas med: Anslutningsproblem såsom områden utan mottagning, placering av accesspunkter och överlämnings- och roaming-problem som är typiska för lagerbyggnader. Datorhaverier som verkar oundvikliga i krävande miljöer (men som inte behöver vara det). Föråldrad teknik, inkompatibilitet och tillförlitlighetsfrågor. Och slutligen, den inverkan olämplig teknik har på medarbetarnas produktivitet. Allt detta innebär såväl uppenbara som dolda förluster av produktivitet som kan vara avgörande för lönsamheten och konkurrenskraften för en lagerverksamhet.

Guiden visar hur man tar itu med dessa problem ett efter ett: hur nätverkskartläggningar och rätt enheter kan bidra till en robust trådlös infrastruktur med sömlös roaming även i komplexa situationer. Hur datorproblem kan minimeras eller elimineras genom val av utrustning som är avsedd för uppgiften. Hur man undviker stelbenta system och tekniker som arbetar mot, och inte med, din personal. Och hur du får ut det mesta av din teknikinvestering genom att samarbeta med din personal under systemval, konfiguration, testning och drift.

Guiden lyfter fram fem viktiga lärdomar i jakten på framgång: Involvera din användare. Investera i ditt nätverk. Satsa på robusta enheter av hög kvalitet som klarar jobbet. Håll din teknik uppdaterad. Och glöm aldrig att titta på den totala ägandekostnaden.

Ladda hem din gratis guide och börja öka din lagerproduktivitet redan idag på: https://jltmobile.com/guide-increase-productivity-in-warehouse.

Om JLT Mobile Computers

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor. För mer information, besök jltmobile.com.

