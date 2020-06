TORONTO, 30 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette semaine, les Canadiens d’un océan à l’autre s’uniront pour célébrer la fête du Canada. Bien que nous ayons dû changer nos façons de nous rassembler cette année, les gens de tout le pays nous ont montré au cours des derniers mois leur capacité de résilience et d’adaptation durant les périodes les plus difficiles.



Pour la Société canadienne de la sclérose en plaques, l’unité dont nous avons été les témoins met en lumière les efforts de ceux et celles qui font front commun pour soutenir les personnes qui vivent avec la sclérose en plaques (SP). Le Canada affiche l’un des taux de SP les plus élevés du monde. Ces derniers mois, la crise sanitaire liée à la COVID-19 a eu des répercussions sur l’ensemble des Canadiens, mais, pour les personnes qui doivent composer d’une manière ou d’une autre avec la sclérose en plaques, les préoccupations générées par cette situation se sont ajoutées aux défis imposés par la SP, tels des difficultés d’ordre financier et divers obstacles à l’accès à des soins appropriés. La pandémie actuelle ne fait qu’alourdir le fardeau que subissent ces gens et constitue, sur le plan de la santé physique et mentale, une source de stress supplémentaire pour une population déjà vulnérable.

Bâtir un monde sans SP nécessite un effort collectif. À l’occasion de la fête du Canada, la Société de la SP tient à remercier chaleureusement tous les Canadiens qui ont continué de s’investir au sein de leur collectivité pour soutenir les personnes atteintes de SP.

« Il est essentiel que les gens de notre pays nous apportent leur soutien afin de permettre à la Société canadienne de la SP de poursuivre sa mission auprès des personnes touchées par la SP », indique Pamela Valentine, présidente et chef de la direction de la Société canadienne de la SP. « Au nom de tous les Canadiens qui vivent avec la SP ou qui sont touchés par cette maladie et dont les besoins sont plus importants que jamais, nous vous demandons de passer à l’action sans tarder – tenez votre propre événement de collecte de fonds en participant à la campagne #stopponslaSP, inscrivez-vous au Vélo SP virtuel, faites un don en ligne, ou aidez-nous à faire connaître la cause que nous soutenons. Les Canadiens touchés par la SP comptent sur nous – nous sommes tous unis pour faire face à la situation actuelle. »



Grâce à divers événements et initiatives tenus en ligne, tels la campagne #stopponslaSP, la Marche de l’espoir virtuelle et le Vélo SP virtuel, qui se déroulera au cours de l’été, la Société de la SP a pu maintenir ses services cruciaux ainsi que ses activités de défense des droits et des intérêts au profit des personnes touchées par la SP.

Chaque été, à l’occasion d’événements variés de collecte de fonds, la collectivité de la SP se mobilise, d’un bout à l’autre du Canada, en vue de la concrétisation de notre vision, soit celle d’un monde sans SP. Or, en raison de la pandémie survenue cette année, nous ne pouvons nous réunir en personne pour manifester notre appui aux gens touchés par la SP. Cependant, il nous est toujours possible d’agir.

Faites comme les milliers de Canadiens qui ont pris part à la campagne #stopponslaSP et inscrivez-vous au Vélo SP virtuel, qui se tiendra les 25 et 26 juillet dans le Canada anglais et le 29 août dans le Canada français, afin d’amasser des fonds et de soutenir les gens touchés par la SP. Faites partie d’une collectivité déterminée à changer le cours des choses.

Pour obtenir davantage d’information sur la SP et la COVID-19, visitez le scleroseenplaques.ca/ressources/ce-que-vous-devez-savoir-a-propos-de-la-maladie-a-coronavirus-2019.



À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la SP

Le Canada affiche l’un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde. En moyenne, onze Canadiens reçoivent un diagnostic de SP chaque jour. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau et moelle épinière). On la considère comme une maladie épisodique, c’est-à-dire qu’elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP procure du soutien et de l’information aux personnes qui ont la SP ou qui sont touchées par cette maladie et elle défend les droits et les intérêts de ces gens. Elle subventionne par ailleurs la recherche sur la cause et le remède de la SP en vue de nous rapprocher d’un monde sans SP. Pour obtenir plus d’information sur la sclérose en plaques ou sur la Société de la SP, pour vous impliquer auprès de notre organisme ou pour faire un don afin de soutenir les personnes de notre pays atteintes de SP et leurs proches, rendez-vous à scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268-7582.

