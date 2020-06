La déclaration environnementale de produit du Global 7500 vérifiée par une tierce partie et publiée par l’International EPD MD System fournit des renseignements détaillés sur l’empreinte environnementale du cycle de vie de l’avion



L’avion Global 7500 maintes fois primé est l’avion d’affaires le plus spacieux et à la plus grande autonomie dans l’industrie, offrant le vol en douceur emblématique de Bombardier et une expérience inégalée en cabine

MONTRÉAL, 30 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Aviation et l’International EPDMD System, un programme de déclarations environnementales établi en Suède, ont annoncé aujourd’hui une première dans l’aviation d’affaires avec la publication de la déclaration environnementale de produit du biréacteur Global 7500 de Bombardier.

Cette déclaration visant l’avion Global 7500 est vérifiée par une tierce partie selon les normes internationales les plus rigoureuses de l’ISO1. Elle présente des renseignements environnementaux en toute transparence sur le cycle de vie du produit, comme les émissions de CO 2 , le bruit, la consommation d’eau et d’autres indicateurs clés de l’impact environnemental. Bombardier s’est engagée à communiquer le rendement environnemental de tous ses nouveaux programmes d’avions par des déclarations environnementales de produit.

La publication de la déclaration relative à l’avion Global 7500 est une étape importante dans la promotion de la stratégie générale d’écoresponsabilité de Bombardier Aviation, qui englobe l’utilisation accrue de carburants d’aviation durables, la réduction de l’empreinte de CO 2 , l’amélioration de la recyclabilité des avions, et l’approvisionnement durable, le tout intégré dans son approche d’écoconception en soutien aux objectifs de réduction de l’empreinte carbone de l’ensemble de l’industrie.

« Nous sommes fiers de collaborer avec Bombardier dans son effort à présenter le rendement environnemental de son biréacteur Global 7500 en toute transparence dans une perspective de cycle de vie. Avec la publication de la toute première déclaration environnementale de produit dans notre système pour un avion d’affaires, Bombardier s’efforce de fournir aux clients et aux divers intéressés un tableau complet sur le plan environnemental. La déclaration environnementale de produit est vérifiée par une tierce partie et conforme aux normes ISO reconnues à l’échelle mondiale – la norme ISO 14025 et les normes connexes – pour les déclarations environnementales de type III », a déclaré Sebastiaan Stiller, directeur commercial, The International EPD® System.

L’équipe d’écoconception de Bombardier a appliqué son processus de cycle de vie d’innovation de produit durant tout le développement de l’avion Global 7500 afin de réduire au minimum l’impact environnemental du biréacteur, de la conception et de la fabrication de l’avion jusqu’à la fin de sa vie. L’avion Global 7500 est le premier avion d’affaires conçu selon cette approche. La déclaration environnementale de produit de l’avion Global 7500 est également le résultat de plusieurs années de collaboration avec la chaîne d’approvisionnement de Bombardier, d’une analyse rigoureuse depuis le début du programme et d’un solide processus de certification appliqué durant toute l’année 2019.

« La déclaration environnementale du biréacteur d’affaires Global 7500 incarne l’engagement de Bombardier à la fois en matière d’environnement et sur le plan de l’avancement durable de l’industrie de l’aviation », a affirmé David Coleal, président de Bombardier Aviation. « Nous sommes enchantés d’offrir une vue d’ensemble complète de l’empreinte et du rendement environnementaux de l’avion Global 7500 durant tout son cycle de vie. En fournissant cette information aux parties prenantes, notamment aux exploitants, cette déclaration environnementale de produit soutient l’approche plus large de l’industrie de l’aviation d’affaires à lutter contre les changements climatiques par des objectifs clairs et transparents et par des programmes connexes à volets multiples qui englobent la technologie et les carburants durables. »

Bombardier a conçu le biréacteur d’affaires Global 7500 dernier cri à l’aide de nouvelles technologies exemplaires. L’avion Global 7500 est propulsé par le tout nouveau moteur Passport de GE, qui intègre des technologies et des matériaux évolués pour en accroître la durabilité, réduire les émissions sonores et améliorer la consommation de carburant. De plus, sa nouvelle aile transsonique grande vitesse réduit la traînée et, par conséquent, la consommation de carburant et les émissions, offrant un vol en douceur, ainsi qu’un excellent rendement sur piste courte et à grande vitesse.

Depuis son entrée en service, le biréacteur d’affaires Global 7500 s’est affirmé comme l’avion le plus performant de l’industrie. Proposant une vitesse et un rayon d’action inégalés, l’avion Global 7500 continue de tracer le chemin sur ce nouveau segment de marché, plaçant très haut la barre à franchir en matière d’excellence et de rendement sans précédent dans le monde de l’aviation d’affaires. Grand lauréat des prix Laureate 2019 d’Aviation Week, reconnu comme avion d’affaires de l’année 2019 parmi les meilleurs d’entre les meilleurs désignés par le Robb Report en 2019 et gagnant du prix Red Dot pour le design de produit en 2018, l’avion Global 7500 offre le vol en douceur emblématique de Bombardier et un espace unique chez les avions d’affaires, véritable référence en matière d’intérieurs de cabine.

À propos du système international EPDMD.

Le système international EPDMD est un programme de communication volontaire et transparente de l’impact environnemental du cycle de vie de biens et services. Avec plus de 15 années d’expérience et une bibliothèque comptant des déclarations environnementales de produits de 31 pays, EPD constitue un choix crédible pour la communication interentreprises et grand public basée sur la norme ISO 14025 et d’autres normes internationales. L’exploitant responsable du système international EPD‑ est EPD International AB, enregistré en Suède.

À propos de Bombardier

Comptant plus de 60 000 employés répartis entre deux secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

En plus de son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont totalisé 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

1. Normes ISO14025, ISO14044 et Business Jet PCR 2018:09 V1.03

Bombardier, Global et Global 7500 sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

