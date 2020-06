MYRTLE BEACH, S.C., June 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Após o anúncio do seu lançamento no mercado brasileiro em 9 de junho de 2020, a empresa de cibersegurança PC Matic anunciou hoje uma parceria estratégica com a empresa brasileira de gestão de tecnologia Business to Technology (B2T).



A parceria, que une a tecnologia de ponta de lista branca automatizada globalmente da PC Matic com as estratégias de gestão de tecnologia líderes de mercado da B2T, visa oferecer soluções zero-trust de segurança cibernética para o mercado consumidor brasileiro.

“Estamos muito entusiasmados com a parceria com a PC Matic”, disse Nelmar Batista, presidente da B2T. “Com o número cada vez maior de brasileiros que trabalham em casa em meio à pandemia do COVID-19, temos certeza de que a nossa parceria com a PC Matic é a decisão certa no momento certo para os consumidores que buscam uma solução de segurança cibernética confiável”.

A solução abrangente de segurança cibernética da PC Matic implanta sua tecnologia whitelist proprietária automatizada globalmente para proteger os usuários contra ameaças cibernéticas modernas, tal como o ransomware. Apoiada por recentes testes independentes de terceiros da AV-Test , a PC Matic é a solução de segurança cibernética em que milhões de pessoas confiam em todo o mundo.

“Nossa parceria com a B2T proporcionará resultados para os brasileiros e sua cibersegurança”, disse Rob Cheng, CEO da PC Matic. “Juntos, trabalhando em equipe, poderemos oferecer soluções que cumpram nossa promessa de proteger os consumidores contra cibercriminosos”.

A PC Matic Brasil pode ser adquirida online em http://pcmatic.com.br/ .

Mais informações sobre o PC Matic Brasil podem ser obtidas aqui .