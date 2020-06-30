绿芯将在2020年慕尼黑上海电子展上（5.2H展馆B351展位）展示其EnduroSLC™系列固态硬盘产品，该产品具有多种外形规格、多种功能，能够运行在极其严苛的工作环境下。

绿芯将在2020年慕尼黑上海电子展上（5.2H展馆B351展位）展示其EnduroSLC™系列固态硬盘产品，该产品具有多种外形规格、多种功能，能够运行在极其严苛的工作环境下。

中国，上海和美国，硅谷, June 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 绿芯将于7月3日至5日在上海国家会展中心举行的2020年慕尼黑上海电子展（5.2H展馆B351展位）上展示其全面的EnduroSLC™固态硬盘（SSD）产品系列，该产品具有超强的数据保持力和超高的耐久性。



绿芯的EX系列数据存储产品采用EnduroSLC技术设计，具有多种外形规格、多种功能，支持工业级温度范围（-40至+85摄氏度）和严苛的读写工作负载要求。

绿芯可节省空间的EnduroSLC NANDrive™球栅阵列（BGA）固态硬盘支持5万次、10万次和业界领先的25万次擦写耐久性以及超强的数据保持能力，可在极宽的温度下操作，仍维持其超强的数据保存能力。

绿芯的EnduroSLC ArmourDrive™可插拔式固态硬盘具有与EnduroSLC NANDrive相同优越的数据保持力和耐久性，能够在严苛的工作环境下运行。

对于EnduroSLC工业级企业固态硬盘，绿芯将嵌入式工业级固态硬盘与企业级规格相结合，支持连续5年每天30次全盘写入（DWPD），支持工业级温度范围，具有意外断电数据保护和片上自适应RAID技术。

嘉宾可在5.2H展馆B351展位与绿芯技术专家会面，了解NANDrive，ArmourDrive和工业级企业固态硬盘产品以及讨论如何满足严苛的嵌入式系统的需求。

关于EnduroSLC™技术

EnduroSLC是绿芯开发的专有3D NAND管理技术，适用于严苛的工作环境下需要超长的数据保存时间和超高耐久性的高可靠性应用。凭借先进的硬件ECC功能和NAND管理算法，EnduroSLC技术可显著提升基于SLC（每单元1比特）NAND固态硬盘的擦写耐久性，从而达到业界领先的25万以上的擦写次数。支持EnduroSLC技术的固态硬盘可在复杂的温度条件下实现超强的数据保存能力，例如在高度交叉温度范围内的数据写入和读取。此外，由于其极低的误码率，EnduroSLC固态硬盘在整个产品的生命周期内提供了更好的读/写性能一致性。https://www.greenliant.com/EnduroSLC

关于绿芯

基于超过25年的固态存储设计经验，绿芯致力于为嵌入式系统和企业级数据中心开发耐久、可靠和安全的存储解决方案。公司中国总部设在北京，海外总部设在美国硅谷，并在硅谷、北京、上海、厦门和新竹设有产品研发中心。https://www.greenliant.com

Greenliant, Greenliant的标志, EnduroSLC，ArmourDrive 和 NANDrive 是 Greenliant的注册商标。此处使用的所有其他商标均为其各自所有者的财产。

此公告随附图片可在以下网页查看： https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/86266c19-273f-4f22-a311-d210377ad904

新闻发布 媒体联系人: 魏红军 绿芯半导体 010- 62968018x6607