Cette annonce s’inscrit dans son plan pluriannuel de transformation de l’expérience client

L’engagement à rapatrier tous les postes de Service à la clientèle au Canada

coïncide avec le 60e anniversaire de l’entreprise

TORONTO, 30 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui que tous les membres de son équipe du Service à la clientèle pour toutes les marques travaillent maintenant ici au pays. Cela fait suite à l’annonce faite plus tôt ce mois-ci indiquant que l’entreprise embauchera 350 personnes à son nouveau centre de solutions clients de Kelowna, en Colombie-Britannique.

Ce mois-ci, Rogers Communications a rapatrié au Canada les 150 postes de Service à la clientèle qui étaient toujours à l’étranger et a créé de nouveaux emplois pour ses partenaires en Ontario, au Québec et au Nouveau‑Brunswick. L’équipe du Service à la clientèle, qui compte maintenant 7 000 employés au pays, veille à ce que nos spécialistes des solutions clients répondent à chaque appel téléphonique et à chaque séance de clavardage en ligne acheminés à Rogers, à FIDO ou à chatr depuis le Canada.

« Nous sommes une fière entreprise canadienne qui s’est engagée à offrir des emplois de qualité dans ses centres de contact client aux communautés où nous vivons et travaillons », a déclaré Eric Agius, chef de la direction de l’Expérience client, Rogers Communications. « Lorsque nos clients nous appellent pour nous demander de l’aide au sujet de problèmes plus complexes, ils sont servis par des membres de notre équipe canadienne qui sont de véritables experts de nos produits et services et qui, en tant que membres de la communauté, peuvent comprendre les besoins de nos clients. »

Cet investissement s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme pluriannuel visant à améliorer l’expérience client et ainsi mieux servir nos clients au moment où ils choisissent de communiquer avec nous, où qu’ils soient et peu importe le mode de communication choisi. Étant donné que Rogers exerce ses activités au Canada, elle a été en mesure de déplacer rapidement ses 7 000 conseillers des centres de solutions clients pendant la pandémie de COVID-19 afin qu’ils puissent travailler de la maison, ce qui a permis aux clients de rester connectés et aux équipes de rester en sécurité.

Depuis six décennies, les investissements dans les emplois et les infrastructures de réseau essentielles qui alimentent l’économie canadienne sont des piliers de Rogers. Selon une étude de PwC commandée par Rogers, l’empreinte économique totale des investissements et des activités de l’entreprise au Canada en 2019 a atteint 22,3 milliards de dollars de production, ce qui comprend plus de 70 000 emplois à temps plein générés et soutenus.

