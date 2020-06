ROUYN-NORANDA, Québec, 30 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’annoncer à ses actionnaires qu’elle a terminé son levé magnétique aéroporté de haute résolution de 2 000 km avec des lignes de vol aux 25 mètres sur sa propriété Mines d’Or Francoeur, Arntfield, Lac Fortune, qu’elle détient à 100%, localisée à l’ouest de Rouyn-Noranda, Québec.



Les cartes magnétiques préliminaires sont d’une excellente qualité et dépasse nos attentes. Les détails que révèle le levé permettront à Globex de tracer les horizons et les structures porteurs de minéralisations aurifères sous la couverture du mort-terrain et ainsi anticiper les déplacements causés par certaines failles.

Nous sommes tellement satisfaits des résultats et des compréhensions qui en découlent que nous avons décidé d’effectuer le même levé sur un certains nombres de nos propriétés. Nous avons entre autres déjà complété des levés sur la propriété Laguerre-Knutson près de Larder Lake en Ontario, la propriété Napping Dwarf directement à l’ouest de la mine Géant Dormant et la propriété Mine d’Or Blackcliff à l’est de Malartic (en partenariat avec Altai Resources Inc. (ATI-TSXV)).

De plus, dans les prochains mois, nous avons l’intention de réaliser des levés sur encore plus de propriétés de Globex.

Une équipe est présentement à faire un suivi sur les résultats du levé magnétique de la propriété Mines d’Or Francoeur/Arntfield/Lac Fortune, prospectant, cartographiant et échantillonnant les zones ciblées.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et Chef de Direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com

Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com .

54 631 852 actions ordinaires en circulation