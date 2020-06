QUÉBEC, 30 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (« Robex » et/ou « la Société ») (TSXV : RBX / FWB : RB4)



Assemblée générale annuelle des actionnaires 2020 :

Le 26 juin dernier, la Société a tenu son assemblée générale annuelle des actionnaires par webdiffusion vidéo en direct.

Lors de cette assemblée, les administrateurs suivants ont été réélus pour un mandat d'un an : M. Georges Cohen, M. Richard Faucher, M. Benjamin Cohen, M. Claude Goulet, M. Michel Doyon, M. Christian Marti et M. Julien Cohen.

Les actionnaires de Ressources Robex Inc. ont voté en faveur de la nomination de la firme PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l/s.e.n.c.r.l., qui aura la responsabilité de l’audit des états financiers de la Société pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020.

Conseil d’administration : renouvellement de la confiance dans l’équipe de Direction

Suite à l’assemblée et aux vues des résultats, le conseil d’administration a également renouvelé sa confiance dans l’équipe de direction.

De plus, il a décidé, par décision de ses membres indépendants, d’octroyer 3 000 000 options d’achat d’actions à M. Georges Cohen; rappelons ici qu’à sa demande, aucune option ne lui avait été émise lors de la dernière émission d’options effectuée par la Société en novembre 2019.

Ces options sont octroyées conformément aux modalités du régime d’options d’achat d’actions de la Société. Toutes les options sont acquises à la date de leur octroi et chaque option confère à son porteur le droit d’acquérir une (1) action ordinaire de la Société au prix de 0,35$CA par action ordinaire pour une période de cinq (5) ans à compter du 29 juin 2020.

Robex a actuellement un total de 591 009 566 actions ordinaires émises et en circulation. Selon son régime d’options d’achat d’actions, un maximum de 34 770 600 actions ordinaires sont actuellement disponibles pour être émises en vertu de l'exercice d'options. Incluant cet octroi d’options d’achat pour 3 000 000 actions ordinaires, un total de 15 250 000 actions ordinaires a été réservé à des fins d’émission en vertu des attributions d'options d’achat d’actions actuellement en circulation. 6 520 600 actions ordinaires restent actuellement disponibles pour émission lors de futures attributions d’options.

Pour informations :

Ressources Robex Inc.

Benjamin Cohen, CEO

Augustin Rousselet, CFO/COO

Siège social : (581) 741-7421

info@robexgold.com

Le présent communiqué comporte des énoncés pouvant être considérés comme des « renseignements prévisionnels » ou des « énoncés prospectifs » en termes de droit des sûretés. Ces renseignements prévisionnels sous-tendent des incertitudes et des risques, dont certains échappent au contrôle de Robex. Les réalisations et les résultats finaux peuvent différer considérablement des prévisions formulées implicitement ou explicitement. Ces écarts peuvent être attribuables à de nombreux facteurs, notamment à l’instabilité du prix des métaux sur le marché, aux conséquences de la fluctuation du taux de change et des taux d’intérêt, à une évaluation inexacte des ressources, aux risques en matière d’environnement (durcissement de la réglementation), à des situations géologiques imprévues, à des conditions d’exploitation défavorables, aux risques politiques inhérents à l’exploitation minière dans les pays en développement, à un changement de politiques gouvernementales ou de règlements (lois et politiques), à une incapacité d’obtenir les permis et les approbations nécessaires auprès des organismes gouvernementaux ou à tout autre risque lié à l’exploitation et au développement miniers. Rien ne garantit que les circonstances prévues dans ces énoncés prospectifs surviendront, voire qu’elles profiteront à Robex le cas échéant. Les renseignements prévisionnels sont fondés sur les estimations et les opinions de l’équipe de direction de Robex au moment de leur publication. Robex ne s’engage aucunement à rendre publics des mises à jour ou des changements concernant ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux renseignements ou évènements, ou pour tout autre motif, sauf si les lois en matière de valeurs mobilières l’exigent. La Bourse de croissance TSX ou le fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assume aucune responsabilité quant à l’authenticité ou à la précision de ce communiqué.