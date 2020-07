June 30, 2020 09:29 ET

June 30, 2020 09:29 ET

(2020-06-30) Kitron er tildelt et nytt oppdrag innen måleteknologi. Tildelingen dekker en periode på fem år, og den forventede årlige verdien er mellom 3,5 og 5 millioner euro.



Serieproduksjon forventes å starte i første kvartal 2021 og vil finne sted ved Kitrons fabrikk i Polen.

– Jeg er veldig glad for å kunne melde om denne viktige ordren innen måleteknologi, en sentral del av markedssektoren Energi/Telekom, som tilfører ytterligere volumer til vårt nyeste anlegg i Polen, sier Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron ASA.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf.: +47 948 40 850

Mindaugas Sestokas, adm. direktør Kitron Litauen og konserndirektør for Sentral- og Øst-Europa, tlf.: +370 685 25 557

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Polen, Kina og USA. Kitron omsatte for om lag 3,3 milliarder kroner i 2019 og har om lag 1.700 ansatte. www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.