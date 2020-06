Intema fournira sa solution eFlyerMaker, ainsi que des services de marketing prédictif IA et de SMS aux 5 000 professionnels de la santé du réseau de Vida Life A.I. aux États-Unis



MONTRÉAL, 30 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF), développeur de eFlyerMaker.com , une plateforme de courrier électronique dotée de suites complètes de conformité et de création de contenu, est heureuse d'annoncer la conclusion d’une entente de services logiciels avec Vida Life A.I. Corp. (« Vida Life »), datée du 29 juin 2020, en vertu de laquelle elle fournira sa solution eFlyerMaker, ainsi que des services de marketing prédictif IA et de SMS aux membres des différentes plateformes web axées sur la santé de Vida Life. L’entente est évaluée à 1,5 M$ sur une base annuelle.

Vida Life est une entreprise engagée dans l'amélioration des soins aux patients par l'utilisation de technologies de pointe. L’entreprise est partenaire de The Plantrician Project par le biais de leurs sites web Plant-based Docs qui comptent actuellement plus de 5 000 membres. Vida Life développe également des alliances majeures dans le domaine de la médecine du mode de vie aux États-Unis, au Canada et en Asie de l'Est.

« Il s’agit d’un jalon majeur pour Intema, qui marque notre entrée sur les vastes marchés américains de la télémédecine et de la santé numérique, » a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction d'Intema. « Cette entente nous permettra de générer des revenus annuels de 1,5 M$ une fois que notre plateforme de courrier électronique eFlyerMaker sera intégrée aux sites des 5 000 membres de Vida Life. Cette entente présente également un bon potentiel de croissance, puisque Vida Life connaît actuellement une forte augmentation du nombre de ses membres sur ses différentes plateformes web grâce à son offre de services révolutionnaire. »

« Cette entente avec Intema nous permettra de rehausser notre suite de services virtuels à nos membres, particulièrement avec la situation entourant la pandémie de la COVID-19, alors que le secteur de la télémédecine connait une croissance fulgurante, » a déclaré Jacky Dallaire, chef de la direction, président et co-fondateur de Vida Life. « Les solutions proposées par Intema s’intègrent parfaitement à notre suite de services par leur facilité d’utilisation et leurs fonctions exhaustives de conformité, de conception, d'automatisation et de gestion de listes, qui présentent un réel avantage par rapport aux autres solutions sur le marché. »

Mise à jour sur la transaction avec Publipage

Les négociations relativement à l’acquisition de Publipage, Inc. annoncée le 20 février 2020, se poursuivent toujours. La Société fournira des informations supplémentaires sur cette transaction en temps opportun.

À propos d’eFlyerMaker

eFlyerMaker.com présente de nombreux avantages indéniables lorsqu'il s'agit de créer des campagnes de marketing par courriel, faisant d'Intema un choix évident pour les entreprises qui ont besoin d'une plateforme puissante, facile à utiliser et à un prix abordable, avec des fonctions d'automatisation avancées, une gouvernance des données et un accès au cadre de conformité solide requis par les entreprises des secteurs réglementés comme les services financiers ou le secteur de la santé qui ont à cœur de protéger leurs données.

À propos d’Intema Solutions Inc.

La mission d'Intema est d'être la première plateforme de marketing numérique au monde. Depuis plus de 20 ans, la Société simplifie et optimise les activités de marketing en ligne des moyennes et grandes entreprises grâce à des technologies novatrices et à une expertise de pointe. Chef de file canadien du marketing par courriel basé sur la permission, Intema offre une vaste gamme de produits et services, dont le marketing SMS, le marketing de contenu et le marketing prédictif IA, ainsi que des services professionnels connexes. Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre site Web corporatif à intema.com .

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, ceux concernant le rendement financier projeté de la Société, le développement prévu des activités et des projets de la Société, la réalisation de la vision et de la stratégie de croissance de la Société, les sources et la disponibilité de financement pour les projets de la Société, le renouvellement des ententes actuelles avec ses clients, fournisseurs et autres contrats importants, les besoins futurs en liquidités, en fonds de roulement, et en capitaux, sont des énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur des hypothèses que la direction de la Société juge raisonnables, rien ne garantit qu'ils s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

