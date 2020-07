AS-i Tallink Grupp tütarettevõte Baltic SF VIII Ltd ostis täna Navirail OÜ-lt ro-pax tüüpi laeva Sailor. Laev on registreeritud Küprose laevaregistris ja hakkab seilama Eesti lipu all. Laeva üleandmine on plaanitud 9. juulil 2020.

Ro-pax laeva ost tugevdab Tallinki laevastiku kaubaveo võimekust.

Tehingu hind on 8,5 miljonit eurot, tehtud investeering ei ole olulise mõjuga AS-i Tallink Grupp konsolideeritud majandustulemusele.





Veiko Haavapuu

Finantsdirektor