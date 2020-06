Papendrecht, 30 juni 2020

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) bericht dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering) de jaarrekening over 2019 vandaag heeft vastgesteld en decharge heeft verleend voor het gevoerde bestuur en het toezicht daarop.

Alle overige stempunten zijn eveneens aangenomen, waaronder de benoeming van Mevrouw R.V.M. Jones - Bos als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. Mevrouw Jones - Bos (1952) heeft de Nederlandse nationaliteit en was voorheen werkzaam voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en meer in het bijzonder voor de diplomatieke dienst. Laatstelijk bekleedde zij respectievelijk de post van ambassadeur in de Verenigde Staten van Amerika, de positie van Secretaris-Generaal op het ministerie van Buitenlandse Zaken en de post van ambassadeur in Rusland.

De heer Hazewinkel en mevrouw Haaijer waren niet beschikbaar voor herbenoeming en zijn per Vergadering afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen.

De Vergadering heeft tevens het remuneratierapport 2019 evenals het remuneratiebeleid voor zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen goedgekeurd.

2020/2021 FINANCIËLE AGENDA 20 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2020 6 november Trading update derde kwartaal 2020 4 maart Publicatie jaarcijfers 2020 12 mei Trading update eerste kwartaal 2021 12 mei Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2021 12 november Trading update derde kwartaal 2021

Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014).

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

