Nordic Fibreboard AS nõukogu kinnitas 30. juuni 2020 toimunud koosolekul ettevõtte 2019. aasta auditeeritud majandusaasta aruande.

MAJANDUSTEGEVUSE ÜLEVAADE

Müügitulu ja majandustulemus

Nordic Fibreboard EBITDA oli 2019. aastal jätkuvatelt tegevustelt positiivne 325 tuhat eurot (2018 jätkuvad tegevused: positiivne 428 tuhat eurot). 2019. aasta EBITDA sisaldab ühekordset tulu kinnisvarainvesteeringu ümberhindamisest 327 tuhat eurot, samas kui 2018. aasta EBITDA sisaldab ühekordset kulu hüviste reservi suurendamisest 25 tuhat eurot. Kiudplaadi kasumlikkuse vähenemise taga oli peamiselt puiduhakke hinnatõus jat ühe kuivati lekked, mis põhjustas neljandas kvartalis oluliselt suuremat energiakulu. Mööbli jaemüügi EBITDA muutus võrreldes 2018 aastaga veelgi negatiivsemaks salongide sulgemise tõttu.

Puhaskahjum oli aastal 2019 jätkuvatelt tegevustelt 1 127 tuhat eurot (2018 jätkuvatelt tegevustelt kahjum 360 tuhat eurot). Konsolideeritud müügitulu jätkuvatelt tegevustelt oli 2019 aastal 13,33 miljonit eurot, mis on 6% tõusu 2018. aastaga võrreldes (2018: 12,53 miljonit eurot).

Puitkiudplaadi müügitulu 2019 aastal oli 11,75 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aastaga, kui müügitulu oli 11,01 miljonit eurot, tõusnud 7% ning mis tulenes uute klientide lisandumisest märkmetahvlite ning uksesisude segmendis. Müügitulu kasv tulenes oluliselt Aasia ja Aafrika arenevatelt turgudelt ning Euroopa Liidu klientidelt seoses uue toote turuosa kindlustamisega. Meie suurima turu, Soome, müük oli jätkuvalt langustrendis, hoolimata sellest, et Nordic Fibreboard hoiab oma turuosa pehme tihedusega puitkiudplaatide segmendis, mis näitab, et ehitussektoris kasutatavate alternatiivsete materjalide kasutus, peamiselt kortermajade uusehitistes, on kasvanud.

Mööbli hulgimüügi, kuni selle segmendi müügihetkeni 05.09.2019, müügitulu oli 2019. aastal 1,22 miljonit eurot (2018 terve aasta müügitulu 2,27 miljonit eurot). Käesolevas aruandes käsitletakse mööbli hulgimüüki lõpetatud tegevusena.

Mööbli jaemüügi müügitulu vähenes aastaga 1% (1,54 miljonilt eurolt 1,52 miljonile eurole). Müügitulu langes Tallinnas Pärnu mnt salongi ning Tartu, Riia ja Vilniuse salongide sulgemise tõttu. Mööbliäri jaemüügi EBITDA oli 2019. aastal negatiivne 200 tuhat eurot (2018. aastal negatiivne 104 tuhat eurot).

KONTSERNI MÜÜGITULU JAOTUS TEGEVUSALADE LÕIKES

tuh EUR % müügitulust 2019 2018 2019 2018 Jätkuvad tegevused Kiudplaadi tootmine ja müük 11 745 11 007 81% 74% Mööbli jaemüük 1 515 1 536 10% 10% Kinnisvara haldamine 111 0 1% 0% Elimineerimine (38) (15) (0%) (0%) Kokku 13 333 12 528 92% 85% Lõpetatud tegevus 1 215 2 270 8% 15% KOKKU 14 548 14 797 100% 100%

KONTSERNI MÜÜGITULU regioonide LÕIKES



tuh EUR % müügitulust tuh EUR 2019 2018 2019 2018 Euroopa Liit 10 244 9 820 70% 67% Venemaa 1 545 1 531 11% 10% Aasia 544 294 4% 2% Aafrika 523 168 4% 1% Teised riigid 245 403 2% 3% Lähis-Ida 232 312 1% 2% KOKKU 13 333 12 528 92% 85% Lõpetatud tegevus 1 215 2 270 8% 15% KOKKU 14 548 14 797 100% 100%

Kontserni müügitulu näitas suurenemist mõnedel turgudel nagu Euroopa Liit, Aasia ja Aafrika samas kui müügitulu langes märkimisväärselt Ida-Euroopas.

KASUM ÄRISEGMENTIDE LÕIKES

tuh EUR 2019 2018 Jätkuvad tegevused EBITDA ärisegmentide lõikes Kiudplaadi tootmine ja müük 68 280 Mööbli jaemüük (200) (104) Kinnisvara haldamine 352 0 Elimineerimine 105 252 KOKKU EBITDA 325 428 Põhivara kulum ja amortisatsioon (668) (558) KOKKU ÄRIKASUM/-KAHJUM (343) (130) Neto finantskulud (784) (228) Tulumaksukulu 0 (2) PUHASKASUM/-KAHJUM (1 127) (360) Lõpetatud tegevus (271) (532) KOKKU (1 398) (891)

FINANTSSEISUNDI JA RAHAVOOGUDE ARUANNE

Seisuga 31.12.2019 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 9,1 miljonit eurot (31.12.2018: 10,3 miljonit eurot). Kontserni kohustised kokku olid seisuga 31.12.2019 7,5 miljonit eurot (31.12.2018: 7,4 miljonit eurot), milledest Nordic Fibreboardil oli laenukohustisi 4,6 miljonit eurot seisuga 31.12.2019 (31.12.2018: 4,8 miljonit).

Nõuded ja ettemaksed olid kokku 1,4 miljonit eurot seisuga 31.12.2019 (31.12.2018: 1,1 miljonit eurot). Varud seisuga 31.12.2019 0,9 miljonit eurot (31.12.2018 2,3 miljonit eurot). Finantsinvesteeringud (ehk Trigon Property Development aktsiad) olid 422 tuhat eurot seisuga 31.12.2018 ja 397 tuhat eurot seisuga 31.12.2019. Kinnisvarainvesteeringud seisuga 31.12.2019 olid 1,12 miljonit eurot (31.12.2018 0,18 miljonit eurot), materiaalne ja immateriaalne põhivara kokku seisuga 31.12.2019 on 5,2 miljonit eurot (6,3 miljonit seisuga of 31.12.2018).

Kontserni äritegevuse rahavoog oli 2019. aastal 516 tuhat eurot (2018: 507 tuhat eurot). Investeerimistegevusest tulenevalt toimus 2019. aastal raha väljavool summas 153 tuhat eurot, võrreldes raha väljavooluga 275 tuhande euroga 2018. aastal. Finantseerimistegevuse tulemuseks oli 2019. aastal samuti raha väljavool summas 410 tuhat eurot (2018: raha väljavool 252 tuhat eurot). Netorahavoo tulemuseks oli 2019. aastal raha väljavool summas 47 tuhat eurot, mis on 27 tuhat eurot rohkem raha väljavoolu võrreldes raha väljavooluga summas 20 tuhande euroga aastal 2018.

Investeeringuid põhivaradesse tehti 2019. aastal summas 133 tuhat eurot, 2018. aastal 270 tuhat eurot.

ÄRIÜKSUSTE ülevaade

Nordic Fibreboard Ltd

Puitkiudplaadi müügitulu oli 2019. aastal 11,75 miljonit eurot, mis on 7% suurem kui 2018. aastal (2018: 11,01 miljonit eurot). Me müüsime oma tooteid 2019. aastal 39-e riigi klientidele. See on tingitud peamiselt uute klientide lisandumises Euroopa Liidu piirkonnas märkmetahvlite ja uksetööstuse täitematerjalide segmentides. Venemaa turuosas oli 2019. aasta jooksul märgata tagasihoidlikku tõusu, mis peegeldab ettevõtjate usalduse ja ettevõtlusaktiivsuse kasvu turul. Lähis-Ida turgudel valitseb endiselt nõrk majanduskeskkond, kuid Aasia turul oleme leidnud uusi kliente ning Aafrika turu tõus toimus suurelt osalt sealse konkurendi turult kadumisest. Puitkiudplaadi EBITDA oli 2019. aastal 68 tuhat eurot (2018. aastal 280 tuhat eurot), kasumlikkuse vähenemine 2019. aastal võrreldes 2018. aastaga tulenes ühelt osalt uutele klientidele uute toodete väljaarendamise tegevustest uksetööstuse täitematerjalide ja märkmetahvlite segmendis ning teiselt osalt ühe tehase kuivati rikkest põhjustatud oluliselt suuremast energiatarbimisest.

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

tuh EUR % müügitulust 2019 2018 2019 2018 Euroopa Liit 8 656 8 297 74% 75% Venemaa 1 545 1 531 13% 14% Aasia 544 294 5% 3% Aafrika 523 168 4% 2% Lähis-Ida 232 312 2% 3% Teised 245 404 2% 4% Kokku 11 745 11 007 100% 100%

Siseviimistlusplaadid

Siseviimistlusplaate toodetakse 100% oma kaubamärgi Isotex all. Siseviimistlusplaate valmistatakse Pärnu kiudplaadivabriku põhi tootmisliinil toodetavatest naturaalsetest puitkiudplaatidest, mille servadesse töödeldakse punntapid ja pealispind kaetakse paber- või tekstiilkattega. See tehnoloogia võimaldab toota erineva värvi ja mustriga plaate.

Üldehitusplaadid

Tuuletõkkeplaadid ja uste täitematerjal olid jätkuvalt suurimad Pärnu kiudplaadivabriku tootegrupp. Püssi kiudplaaditehase peamine toodang kuulub märkmetahvlite segmenti, mida Nordic Fibreboard müüb mitmel kontinendil.

SKANO FURNITURE FACTORY: MÖÖBLI TOOTMINE JA HULGIMÜÜK

05.09.2019 müüs Nordic Fibreboard AS oma tütarettevõtte Skano Furniture Factory OÜ ja väljus sellega mööbli tootmise ja mööbli hulgimüügi ärist. Pärast Skano Furniture Factory OÜ müüki sai Nordic Group ASist otsene emaettevõte Skano Furniture OÜ-le, kelle peamiseks tegevusalaks on oma ja kolmandate osapoolte poolt toodetud kodusisustusmööbli müük Baltikumis. Skano Furniture Factory äritegevusesks oli käsitööna valmistatud, puidust, originaalse, kõrgema hinnaklassi kodusisustusmööbli tootmine ja hulgimüük. Skano Furniture Factory tootmine asus Pärnus.

Kuni mööbli hulgimüügiga tegeleva tütarettevõtte Skano Furniture Factory OÜ müügini 05.09.2019 oli mööbli hulgimüügi 2019. aasta müügitulu koos kontsernisiseste tehingutega 1,70 miljonit eurot (2018. aasta müügitulu oli 3,01 miljonit eurot). Mööbli hulgimüügi EBITDA tulemus, kuni müügihetkeni 05.09.2019, oli negatiivne 176 tuhat eurot (2018. aastal terve aasta negatiivne 334 tuhat eurot).

Mööbli hulgimüügitulu geograafiliselt

tuh EUR tuh EUR % müügitulust 2019 2018 2019 2018 Venemaa 627 1 217 36% 40% Soome 335 798 20% 27% Skano jae 476 733 28% 24% Teised riigid 265 258 16% 9% Kokku 1 703 3 006 100% 100%

Skano furniture: mööbli jaemüük

Mööbli jaeäri opereeritakse tütarettevõtte Skano Furniture OÜ ning selle Läti ja Leedu tütarettevõtete kaudu. Seisuga 31.12.2019 olid jäänud alles 2 salongi, üks Tallinnas ja üks Pärnus, mõlemad salongid suleti 31.01.2020. Läti ja Leedu salongid suleti 30.09.2019. Nende kaupluste sulgemine tähendas kontserni väljumist mööbli jaemüügisektorist.

Mööbli jaemüügi 2019. aasta müügitulu vähenes 1% võrreldes 2018 aastaga (1,54 miljonilt eurolt 1,52 miljonile eurole).

Mööbli jaemüügitulu geograafiliselt

tuh EUR tuh EUR % müügitulust Kaupluste arv 2019 2018 2019 2018 31.12.2019 31.12.2018 Eesti 1 152 962 76% 63% 2 4 Läti* 137 272 9% 18% 0 1 Leedu* 226 302 15% 20% 0 1 Kokku (toimivad kauplused) 1 515 1 536 100% 100% 2 6

* Läti ja Leedu salongid suleti 30.09.2019.

Mööbli jaemüügiäri EBITDA oli 2019 aastal negatiivne 200 tuhat eurot (2018. aastal negatiivne 104 tuhat eurot).

TULEVIKU VÄLJAVAADE

Nordic Fibreboard Ltd

Kiudplaadi segmendis tegeleme erinevate aplikatsioonipõhiste toodete müügi edendamisega, milledel on rahvusvahelisem haare kui senistel tuuletõkke ja isolatsiooniplaatidel senistel traditsioonilistel turgudel nagu Soome, Venemaa ja Eesti. Tööstuslik segment pakub rohkem võimalusi, kuna kliendid väärtustavad üha enam keskkonnasõbralikke materjale nagu seda on meie puitkiudplaat. Me näeme potensiaali märkmetahvlite segmendis, eriti Aasia turgudel.

Pärnu Riverside Development

Jätkatakse Pärnus Suur-Jõe tn 48 oleva kinnisvara haldamist ja arendamist.

Finantssuhtarvud

tuh EUR Kasumiaruanne 2019 2018 Müügitulu 13 333 12 528 EBITDA 325 428 EBITDA rentaablus 2% 3% Ärikasum/-kahjum (343) (130) Ärirentaablus (3%) (1%) Puhaskasum/-kahjum (1 127) (360) Puhasrentaablus (8%) (3%) Lõpetatud tegevus (271) (532) KASUM/KAHJUM KOKKU (1 398) (891) Bilanss 31.12.2019 31.12.2018 Koguvarad 9 045 10 307 Koguvarade puhasrentaablus (12%) (3%) Omakapital 1 542 2 901 Omakapitali puhasrentaablus (73%) (12%) Võlakordaja 83% 72% Aktsia 31.12.2019 31.12.2018 Aktsia viimane hind (EUR)* 0,41 0,36 Puhaskasum aktsia kohta (EUR) (0,31) (0,20) Hind-tulu (PE) suhtarv (1,32) (1,81) Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,34 0,64 Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 1,20 0,56 Turukapitalisatsioon tuh EUR 1 845 1 611 Aktsiate arv tk 4 499 061 4 499 061

EBITDA = ärikasum(-kahjum) + kulum

EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu

Ärirentaablus = ärikasum(-kahjum) / müügitulu

Puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / müügitulu

Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / koguvarad

Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / omakapital

Võlakordaja = kohustised / koguvarad

Puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = puhaskasum(-kahjum) / aktsiate arv

Hinna-tulu (PE) suhtarv = aktsia viimane hind / puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta

Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv

Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia viimane hind / aktsia raamatupidamisväärtus

Turukapitalisatsioon = aktsia viimane hind * aktsiate arv

* http://www.nasdaqbaltic.com/



Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuh EUR 31.12.2019 31.12.2018 Raha ja raha ekvivalendid 7 54 Nõuded ja ettemaksed (Lisa 5) 1 394 1 142 Varud (Lisa 6) 894 2 255 Kokku käibevarad 2 296 3 452 Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 7) 1 121 175 Müügiootel finantsvarad (Lisa 9) 397 422 Materiaalne põhivara (Lisa 8) 5 212 6 223 Immateriaalne põhivara (Lisa 8) 19 34 Kokku põhivarad 6 749 6 855 Kokku varad 9 045 10 307 Võlakohustised (Lisas 10) 4 547 662 Võlad ja ettemaksed (Lisas 11) 2 665 2 418 Lühiajalised eraldised (Lisa 12) 20 15 Kokku lühiajalised kohustised 7 232 3 095 Pikaajalised võlakohustised (Lisas 10) 92 4 102 Pikaajalised eraldised (Lisa 12) 179 210 Kokku pikaajalised kohustised 271 4 311 Kokku kohustised 7 503 7 406 Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 13) 2 699 2 699 Ülekurss 364 364 Kohustuslik reservkapital 288 288 Muud reservid 84 45 Jaotamata kahjum (1 894) (496) Kokku omakapital 1 542 2 901 Kokku kohustised ja omakapital 9 045 10 307

* Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 25 kuni 72.

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne

tuh EUR 2019 2018 Jätkuvad tegevused Müügitulu (Lisa 24) 13 333 12 528 Müüdud toodangu kulu (Lisa 15) 11 538 10 479 Brutokasum 1 796 2 049 Turustuskulud (Lisa 16) 1 698 1 898 Üldhalduskulud (Lisa 17) 658 498 Muud äritulud (Lisa 19) 351 14 Muud ärikulud (Lisa 20) 134 89 Ärikahjum (343) (422) Finantstulud (Lisa 21) 19 22 Finantskulud (Lisa 21) 803 243 KAHJUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST (1 127) (643) Ettevõtte tulumaks 0 2 ARUANDEAASTA PUHASKAHJUM JÄTKUVATELT TEGEVUSTELT (1 127) (645) Aruandeaasta puhaskahjum lõpetatud tegevustelt (271) (246) ARUANDEAASTA PUHASKAHJUM KOKKU (1 398) (891) Tava perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 14) (0,31) (0,20) Lahustatud perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 14) (0,30) (0,20)

* Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 25 kuni 72.

Konsolideeritud rahavoogude aruanne



tuh EUR 2019 2018 Äritegevuse rahavood Ärikahjum (343) (423) Korrigeerimised: Kulum (Lisad 7, 8) 669 558 Kasum/kahjum kinniavarainvesteeringu ümberhindlusest (Lisa 7) (327) 0 Kasum/kahjum põhivara mahakandmisest 2 0 Mitterahalised tehingud: aktsiaoptsioonide reserv 39 37 Kasum/kahjum müügiootel finantsvara ümberhindlusest (Lisa 9;21) 25 2 Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded 1 0 Nõuete ja ettemaksete muutus (Lisa 5) (651) (1 532) Varude muutus (Lisa 6) 581 83 Äritegevusega seotud kohustiste muutus (Lisa 11) 617 653 Lõpetatud tegevused 131 1 374 Äritegevusega genereeritud rahavood 744 752 Intressimaksed (Lisa 21) (221) (240) Tulumaks 0 (2) Muud finantstulud ja –kulud ( Lisa 21) (7) (3) Äritegevuse rahavood kokku 516 507 Investeerimistegevuse rahavood Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus (Lisad 8) (133) (30) Kinnisvarainvesteeringu soetus (Lisa 7) (20) (5) Müügiootel finantsvarade soetus (Lisa 9) 0 (240) Investeerimistegevuse rahavood kokku (153) (275) Finantseerimistegevuse rahavood Saadud laenude tagasimaksed (Lisa10) (306) (246) Saadud laenud seotud osapooltelt (Lisa 10) 304 120 Saadud laenude tagasimaksed seotud osapooltele (Lisa 10) (284) (120) Rendikohustuste põhiosa tagasimaksed (Lisa 10) (96) 0 Arvelduskrediidi muutus (Lisa 10) (28) 137 Faktooringu muutus (Lisa 10) 0 (143) Finantseerimistegevuse rahavood kokku (410) (252) RAHAJÄÄGI MUUTUS (47) (20) Raha ja raha ekvivalentide valuutakursi muutuse mõju 0 0 RAHA ALGJÄÄK 54 74 RAHA LÕPPJÄÄK 7 54

* Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 25 kuni 72.

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

tuh EUR Aktsia­kapital Ülekurss Kohustis­lik reserv­kapital Muud reservid Jaotamata kasum Kokku Saldo 31.12.2017 2 699 364 288 9 393 3 753 Aktsiaoptsioonid 2018 0 0 0 37 0 37 Muud muudatused 0 0 0 0 2 2 Aruandeaasta puhaskahjum 2018 0 0 0 0 (891) (891) Muu koondkahjum 2018 0 0 0 0 0 0 2018 koondkahjum 0 0 0 0 (891) (891) Saldo 31.12.2018 2 699 364 288 45 (496) 2 901 Aktsiaoptsioonid 2019 0 0 0 39 0 39 Aruandeaasta puhaskahjum 2019 0 0 0 0 (1 398) (1 398) Muu koondkahjum 2019 0 0 0 0 0 0 2019 koondkahjum 0 0 0 0 (1 398) (1 398) Saldo 31.12.2019 2 699 364 288 84 (1 894) 1 542

* Täiendav informatsioon omakapitali osas on toodud lisas 13.

* Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 25 kuni 72.

KAHJUMI KATMISE ETTEPANEK

tuh EUR Jaotamata kasum seisuga 31.12.2018 (496) Koondkahjum 2019 (1 398) Kohustuslik reservkapital 288 Ülekurss 364 Jaotamata kasum / (akumuleeritud kahjum) 31.12.2019 (1 242)





Nordic Fibreboard AS 2019.a. auditeeritud majandusaasta aruanne on kättesaadav ka ettevõtte kodulehelt www.nordicfibreboard.com





Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com

Manus