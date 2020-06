TALLAHASSEE, Fla., 30 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts a annoncé que les propriétés Mystique Resorts seront regroupées sous la marque Royalton Luxury Resorts et renommées Mystique by Royalton. En vigueur à partir d’aujourd’hui, le Mystique Blue Boutique Suites et le Mystique Royal St. Lucia deviendront respectivement le Mystique Holbox by Royalton et le Mystique St. Lucia by Royalton. Grâce à leurs emplacements pittoresques à Isla Holbox, à Sainte-Lucie et dans bien d’autres destinations à venir, ces hôtels-boutiques offrent aux vacanciers des commodités de luxe, un service personnalisé et une expérience Royalton primée dans un paradis tropical.



De plus, le Mystique Holbox by Royalton rouvrira ses portes le 15 juillet 2020 en suivant les directives du Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC), de l’Organisation mondiale de la Santé et des ministères de la santé locaux. Le Mystique Holbox by Royalton implantera les nouveaux protocoles Des vacances en toute sécurité des Blue Diamond Resorts afin de protéger les vacanciers ainsi que les employés.

« Après une fermeture temporaire de trois mois, nous sommes ravis d’accueillir de nouveau les vacanciers au Mystique Holbox by Royalton, où ils pourront découvrir les merveilles naturelles d’Isla Holbox », a dit Jordi Pelfort, Président de la division hôtelière du Groupe de Voyage Sunwing. « Nous sommes aussi heureux de regrouper notre collection d’hôtels-boutiques Mystique au sein des Royalton Luxury Resorts. »

Le Mystique Holbox by Royalton, situé dans la réserve naturelle Yum Balam, est un hôtel contemporain sur la plage inspiré des paysages naturels luxuriants de l’île. Cette propriété offre 38 suites spectaculaires qui proposent des commodités de luxe et une conception incorporant des éléments naturels, certaines étant dotées d’une vue mer ou d’un balcon sur le toit. Les vacanciers peuvent explorer les magnifiques régions de l’île grâce à un éventail d’activités et d’excursions, y compris des promenades à bicycle, de la planche à voile et de la natation avec des requins-baleines. Après avoir passé une journée à découvrir ce paradis tropical, ils peuvent manger dans un des deux restaurants à la carte sur place, savourer des mets influencés par la cuisine locale, comme les quesadillas au homard ainsi que les crevettes à la Tikinxic, ou siroter de délicieux cocktails au bord de la piscine, dont la sangria Mystique exclusive à l’hôtel.

Pour protéger la santé et le bien-être des vacanciers ainsi que des employés, Mystique by Royalton a implanté les nouveaux protocoles Des vacances en toute sécurité des Blue Diamond Resorts. Ils comprennent des directives de distanciation sociale, une sécurité accrue lors des repas, une formation du personnel rehaussée, le port d’équipement de protection individuelle (ÉPI), une approche hygiénique à 360o dans toutes les aires partagées de l’hôtel et des chambres étincelantes comme un diamant, où chaque point de contact est nettoyé et désinfecté rigoureusement.

Le Mystique Holbox by Royalton aide les vacanciers à redécouvrir Isla Holbox à moindre coût grâce à son offre de Rebienvenue*, à partir de 195 $ par chambre-nuitée pour les voyages ayant lieu entre le 15 juillet et le 21 décembre 2020.

*Pour plus d’information sur cette offre, visitez le www.mystiqueresorts.com/fr/resort/mystique-blue/offres .

À propos de Blue Diamond Resorts

Depuis son ouverture en 2011, Blue Diamond Resorts a su créer un portefeuille impressionnant à travers dix pays, lequel compte 47 propriétés, dotées de plus de 15 500 chambres. Blue Diamond Resorts est une entreprise de gestion hôtelière proposant des complexes hôteliers divers répondant aux exigences de chaque marché, incluant des propriétés destinés à une variété d’intérêts et de budget, tant pour les escapades élégantes entre adultes que pour les vacances remplies de plaisir en famille. Le concept primé All-In LuxuryMC des hôtels Royalton offre des services uniques comme la connectivité All-In ConnectivityMC, la diffusion garantie d’événements sportifs Sports GuaranteeMC Royalton Luxury Resorts propose aussi des propriétés réservées aux adultes. Celles-ci incluent la gamme Hideaway at Royalton , qui offre des restaurants exclusifs et des commodités haut de gamme, ainsi que les élégants hôtels Royalton CHIC, situés sur les plus belles plages des Caraïbes. Du côté de la Jamaïque, le Grand Lido Negril propose aux vacanciers de 21 ans et plus de luxueuses vacances au naturel, et ce, sur une plage privée pour assurer l’intimité de ses clients. Les hôtels Memories Resorts & Spa offrent une expérience conçue pour plaire à toute la famille, grâce à ses miniclubs populaires proposant des rencontres avec Toupie et Binou™. Par ailleurs les propriétés Starfish Resorts offrent une incroyable valeur aux voyageurs dans des destinations adorées. La marque Planet Hollywood Hotels and Resorts , quant à elle, permet aux vacanciers de séjourner comme des vedettes grâce au concept Vacation like a Star™ avec ses expériences interactives et ses articles commémoratifs du cinéma populaire, de la musique et des sports. Puis, Mystique by Royalton , une gamme d’hôtels de style boutique, propose des vacances personnalisées dans de spectaculaires destinations offrant des aventures inoubliables.

Pour en savoir plus la marque Blue Diamond Resorts, veuillez consulter le www.bluediamondresorts.com/fr/ .

À propos de Mystique by Royalton

Le Mystique by Royalton est une gamme d’hôtels de style boutique offrant des expériences personnalisées dans des cadres particulièrement magnifiques. Modernes, luxueux et somptueux, les propriétés Mystique by Royalton sont situées depuis longtemps dans certaines des destinations les plus colorées au monde afin d’attirer les voyageurs amateurs de luxe qui désirent explorer leurs alentours. Le Mystique Holbox by Royalton et le Mystique St. Lucia by Royalton, deux hôtels splendides sur l’île Isla Holbox au Mexique et dans la magnifique Rodney Bay de Sainte-Lucie, sont parfaits pour les familles et les couples grâce à leurs commodités haut de gamme, leurs services inégalés et leurs cadres uniques sur la plage.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/209e50b8-8290-4e8b-b503-018e1e58f66a/fr