芝加哥和威斯康辛州贝洛伊特, June 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monopar Therapeutics Inc. (Nasdaq: MNPR)（伊利诺斯芝加哥）和NorthStar Medical Radioisotopes, LLC（威斯康辛贝洛伊特）今天宣布向美国专利商标局提交了一份临时专利申请，名称为“尿激酶纤溶酶原激活物受体（uPAR）精确放射免疫治疗靶点用于重症新冠肺炎治疗”。



这项申请涵盖附着于与uPAR结合之抗体的新型细胞毒性放射性同位素成分和用途，用以创建用于治疗重症新冠肺炎和其他呼吸道疾病的精确靶向放射疗法 (uPRIT)。晚期新冠肺炎患者经常会因为病毒引起的细胞风暴而出现威胁生命的严重肺部炎症。这种细胞风暴的发展与重症新冠肺炎患者的高死亡率相关，即使在提供氧气支持和使用呼吸机的情况下也是如此。uPRIT经过专门设计，旨在有选择地摧毁造成细胞风暴的异常活跃的白细胞。如果成功，这一过程将会保留健康组织，因为uPAR靶向主要出现于这类独特的白细胞，而不是健康的组织中。这项临时专利申请的联合发明者是NorthStar首席科学官James Harvey和Monopar首席科学官Andrew P. Mazar。

如果获得批准，这一专利将让Monopar和NorthStar获得专有权利，以开发并使用uPRIT治疗重症新冠肺炎和其他呼吸系统疾病。这一临时专利申请利用了NorthStar的治疗性放射性同位素专业知识和Monopar的转化专门知识，创造出一种新型靶向辐射免疫疗法。2020年6月16日，Monopar和NorthStar宣布进行50/50合作，将Monopar的NMPR-101 uPAR靶向单克隆抗体与NorthStar提供的治疗性放射性同位素相结合。

关于Monopar Therapeutics Inc.（Monopar）

Monopar Therapeutics是一家临床阶段生物制药公司，专注于开发延长癌症患者寿命或提高其生活质量的专有疗法。Monopar处于不同研发阶段的产品包括：用于预防口咽癌症患者因化疗引起严重口腔黏膜炎的Validive®；用于治疗晚期软组织肉瘤的camsirubicin；以及治疗晚期癌症和重症新冠肺炎的临床前阶段uPAR靶向抗体MNPR-101。如需获取更多信息，请访问： www.monopartx.com 。

关于NorthStar Medical Radioisotopes, LLC（NorthStar）

NorthStar Medical Radioisotopes是生产和分销医学成像和治疗用途放射性同位素的全球性创新企业。NorthStar公司致力于为美国提供可靠且环保的放射性同位素供应解决方案，以满足患者需求，并推进临床研究。该公司的首款产品是RadioGenixRadioGenix® 系统（锝99m发生器）；这是一项创新性的灵活平台技术，最早在2018年2月获得美国食品药品管理局批准。如需获取更多信息，请访问： www.northstarnm.com 。

前瞻性声明

本新闻稿所载关于非历史事实事项的声明属于1995年《私人证券诉讼改革法案》中所述的“前瞻性声明”。“可能”、“将会”、“能够”、“将要”、“应该”、“预料”、“计划”、“预期”、“意在”、“相信”、“估计”、“预示”、“预测”、“潜在”、“继续”、“目标”和类似表达旨在标示前瞻性声明，但并非所有前瞻性声明都包含这些标示词。这些前瞻性声明的示例包括：有关此项合作是否能创建治疗重症新冠肺炎和其他呼吸系统疾病的精准靶向放射疗法 (uPRIT) 的声明，以及关于该专利是否可获授予的声明。前瞻性声明所涉及的风险和不确定因素包括但不限于：该项专利是否可获授予；到目前为止缺乏任何关于MNPR-101的临床工作，到目前为止临床前开发活动一直专注于治疗癌症；完成临床前和临床开发以及（开发成功后）商业化推广需要的额外资本；无法将MNPR-101与治疗放射性同位素结合；uPRIT可能无法选择性破坏导致细胞因子风暴的异常活跃的白细胞，同时保留健康组织；不能确保这种放射性同位素可以批量生产并扩大规模以满足潜在需求；治疗方法一旦可供商业化生产时无法确定需求水平；以及关于研究、开发、监管批准和治疗方法商业化等各种重大的综合风险和不确定性。因此，实际结果可能与此类前瞻性声明中明示或暗示的结果存在重大差异。关于uPRIT能够消除或减轻重症新冠肺炎，Monodar和NorthStar目前不作任何明示或暗示声明。在Monopar向证券交易委员会提交的文件中，针对各种风险提供了更全面的描述。本新闻稿中包含的所有前瞻性声明仅适用于截至声明发布之日的情形。Monopar和NorthStar没有义务根据声明发布后发生的事件或存在的情况对上述声明做出更新。本新闻稿中包含的任何前瞻性声明仅代表Monopar和NorthStar截至本文日期的观点，不应作为其后任何日期的观点依据。

联系方式：

Monopar Therapeutics Inc.：

投资者关系：

Kim R. Tsuchimoto

首席财务官

kimtsu@monopartx.com

NorthStar Medical Radioisotopes, LLC

投资者关系：

Paul Estrem

高级副总裁兼首席财务官

pestrem@northstarnm.com

企业：

Lisa Holst

销售和营销副总裁

678-471-9027

lholst@northstarnm.com