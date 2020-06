OHSWEKEN, Ontario, 30 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Indspire a publié aujourd'hui Bâtir un avenir meilleur : Rapport sur les résultats obtenus auprès des lauréats des bourses d’études, d’excellence et primes, un rapport sur les recherches révolutionnaires menées par le Research Knowledge Nest d’Indspire. Le rapport a permis de découvrir un problème qui risque de mettre en péril immédiat l'éducation des Autochtones au Canada : alors que de plus en plus d'étudiants autochtones fréquentent ou souhaitent fréquenter des établissements d'enseignement postsecondaire, il n’y a pas assez de ressources financières pour les soutenir de manière adéquate.

Indspire est, après le gouvernement fédéral, le deuxième plus important bailleur de fonds de l’éducation postsecondaire des Autochtones au Canada. Au cours de l’année scolaire 2019-2020, le programme d’Indspire Bâtir un avenir meilleur (BAM) alloué plus de 17,8 millions de dollars, sous forme de bourses d’études et d’excellence, à plus de 5 100 étudiants des Premières Nations, inuits et métis.

Le rapport est basé sur une étude menée auprès de 6 500 personnes qui ont reçu une aide financière de BAM au cours des six dernières années et a révélé des résultats impressionnants, tant sur le plan de l'éducation que sur celui de l'emploi :

près de 90 % des boursiers de BAM décrochent un diplôme;

90% d'entre eux sont employés;

près de 50% travaillent pour une communauté autochtone ou une entreprise appartenant à des Autochtones.

« Les conclusions de ce rapport m’encouragent et m’inspirent », a déclaré Roberta Jamieson, présidente et chef de la direction d’Indspire. « C'est une indication supplémentaire que notre programme BAM aide Indspire à réaliser sa vision stratégique, à savoir que chaque étudiant autochtone obtienne un diplôme au sein d’une même génération. »

Le rapport a constaté que toujours plus d’étudiants autochtones s’intéressent à l'éducation postsecondaire. Cela satisfait et préoccupe la présidente et chef de la direction d’Indspire, Roberta Jamieson. « Actuellement, nous ne sommes en mesure de couvrir que 22 % des besoins financiers des étudiants qui demandent une bourse », a précisé Mme Jamieson. « Sans financement supplémentaire, l’avenir radieux promis aux étudiants des Premières nations, inuits et métis ne sera bientôt plus qu’un souvenir. »

Le Rapport sur les résultats obtenus auprès des lauréats des bourses d’études, d’excellence et primes est le premier rapport de recherche publié par le Research Knowledge Nest d’Indspire. Le Knowledge Nest utilisera les importantes informations accumulées par la recherche d'Indspire ses données pour offrir aux décideurs politiques des indications précieuses au sujet du niveau d'éducation et des résultats obtenus par les Autochtones au Canada. « Il s'agit d'un changement transformateur pour les communautés des Premières Nations, inuites et métisses du Canada, » a déclaré Mme Jamieson. « Au lieu de traiter avec des gens de l’extérieur, elles pourront entreprendre leurs propres études, en utilisant des chercheurs autochtones avec des cadres de référence autochtones. »

Partenaires fondateurs, Emploi et Développement social Canada, la Fondation Suncor Énergie et Indspire s'efforcent d'offrir un programme de formation, un mentorat et une expérience professionnelle uniques aux chercheurs autochtones en début de carrière et aux spécialistes des données.

« Ce rapport présente des informations importantes basées sur des données recueillies au sujet des résultats obtenus auprès des étudiants des Premières Nations, inuits et métis », a déclaré Lori Hewson, directrice d’Investissements dans la collectivité de la Fondation Suncor Énergie. « Suncor est fière d'être l'un des fondateurs du Research Knowledge Nest d’Indspire. Lorsque les personnes participent à la recherche en faisant part de leurs expériences, les résultats sont plus significatifs, plus appropriés et plus équitables. Cela signifie également que nous pouvons faire en sorte que les étudiants actuels et futurs aient la meilleure expérience possible en matière d’éducation. »

Les principales conclusions de Bâtir un avenir meilleur : Rapport sur les résultats obtenus auprès des lauréats des bourses d’études, d’excellence et primes seront présentées en direct aujourd'hui, mardi 30 juin 2020, dans un webinaire qui débutera à 13 h HAE. Le webinaire présentera Roberta Jamieson, présidente et chef de la direction d’Indspire, qui parlera de l'importance des travaux du Research Nest, et Kristen Everett, vice-présidente des programmes et de la réussite des étudiants chez Indspire, qui mettra en lumière certaines des principales conclusions du rapport.

Elles seront rejointes par Rob Gillezeau, professeur adjoint d'économie à l'université de Victoria et membre du comité consultatif du Research Nest et par Joshua Thomas, l'un des principaux chercheurs du rapport. Cliquez ici pour vous inscrire à ce webinaire.

Cliquez ici pour lire une copie complète du rapport.

Pour plus d'informations au sujet du rapport ou de l'initiative Research Nest, venez nous voir ici ou envoyez un courriel à research@indspire.ca .

À propos Indspire



Indspire est un organisme de bienfaisance dirigé par des Autochtones qui investit dans l'éducation des Autochtones pour qu’à long terme, elle leur apporte des avantages ainsi qu’à leurs familles, à leurs communautés et à tout le Canada. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Indspire alloue des bourses, offre des programmes et partage des ressources pour que les étudiants des Premières Nations, inuits et métis puissent tirer parti de leur plein potentiel. In 2019-2020, Indspire alloué plus de 17,8 millions de dollars sous forme de bourses d’études et d’excellence à plus de 5 100 étudiants des Premières Nations, inuits et métis. Pour plus d'informations, visitez indspire.ca.