Rueil-Malmaison, le 30 juin 2020

VINCI remporte le contrat de modernisation et d’exploitation

du Bürgerforum de Velbert (Allemagne)

Partenariat public-privé (PPP) de 76 millions d’euros

Plus de deux ans de travaux, puis 25 ans d’exploitation

VINCI Energies a signé avec la ville allemande de Velbert (Rhénanie du Nord-Westphalie) un PPP pour la modernisation et l’exploitation du Bürgerforum (« forum des citoyens ») Niederberg.

Le bâtiment, construit au début des années 1980, est un lieu culturel phare de la ville. Il abrite un théâtre de 780 places, deux salles polyvalentes ainsi qu’un foyer proposant de nombreuses expositions et manifestations. Le projet permettra d’y héberger des activités supplémentaires, telles qu’une médiathèque, une cafétéria, le Bürgerbüro (service d’état-civil), l’Académie populaire et le conservatoire de musique et des arts.

La première phase du projet concerne la rénovation, l’agrandissement et la surélévation de l’ensemble, pour en faire un bâtiment moderne et polyvalent. L’architecture d’origine, classée, sera toutefois préservée pour allier tradition et modernité. Les travaux et les technologies utilisées amélioreront significativement la performance énergétique du bâtiment, dépassant les exigences fédérales. Les travaux, d’un montant de 44 millions d’euros, débuteront à l’automne 2020 et s’achèveront au cours du premier trimestre 2023.

Le partenariat se poursuivra par l’exploitation de l’immeuble jusqu’en 2048, pour un montant de 32 millions d’euros. Cette phase comprendra notamment la conciergerie, l’entretien, la maintenance, les projets d’amélioration et la fourniture d’énergie.

« À travers cette combinaison réussie, nous regroupons la culture et l’éducation en un seul et même endroit. Nous créons un centre culturel ouvert à tous les âges, au cœur de notre ville », se réjouit Dirk Lukrafka, maire de Velbert.

« Toutes les parties prenantes ont hâte de découvrir le résultat des travaux ! La diversité culturelle, les nouvelles possibilités de spectacles et les futures synergies avec les quartiers avoisinants constituent des atouts extraordinaires pour la ville de Velbert et sa population », a affirmé Linda Frenzel, directrice du service culturel de la ville de Velbert.

« Nous agissons en étroite concertation avec notre client, qui bénéficie ainsi de délais de réalisation courts et de services multi-métiers », explique Bernard Jean, Directeur de VINCI Facilities Solutions GmbH, filiale deVINCI Energies. « Les particularités architecturales et les défis qui en découlent font tout le charme du projet Bürgerforum Niederberg. C’est un lieu emblématique qui permettra de démontrer l’expertise de VINCI dans le cadre d’un chantier exigeant. »

VINCI Energies a déjà réalisé avec succès près d’une vingtaine de projets de PPP depuis 2004 en Allemagne, dont elle assure toujours l’exploitation et la maintenance.

À propos de VINCI Energies

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la transformation numérique et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires, agiles et innovantes, les entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d’énergie, de transport et de communication, les usines, les bâtiments et les systèmes d’information chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus durables et plus efficients.

2019 : 13,75 milliards d’euros (chiffre d’affaires) // 82 500 collaborateurs // 1800 entreprises // 56 pays. www.vinci-energies.com

A propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant 222 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 47 16 31 82

media.relations@vinci.com

Pièce jointe