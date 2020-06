Bruxelles, le 30 juin 2020 – Banimmo SA et Argema Sàrl (Groupe Marc Liégeois) ont conclu aujourd’hui une convention de vente avec Belfius Insurance pour la vente de 100% des actions de MC² Development SA, la société qui construit actuellement le nouveau centre d’activités pour ING à Louvain-la-Neuve. Le contrat locatif à long terme avec ING a déjà pris effet en février 2020. Le transfert des actions se fera après l’occupation par ING et le premier paiement du bail, prévus en décembre 2021.

Le bâtiment, conçu par l’architecte Jaspers & Eyers Architects, assisté de l’ingénieur TPF Engineering et du paysagiste SKOPE, compte environ 10.000 m² de bureaux sur 4 étages autour d’un atrium central, et 350 emplacements de parking souterrains. La transaction du bail a été réalisée par l’intermédiaire de Cushman & Wakefield, et la réalisation du bâtiment est confiée à deux entreprises générales Bâtiments et Ponts Construction SA et Entreprises Jacques Delens SA, sous le project management d’Immo-Pro.

Ce bâtiment envisage un score EXCELLENT selon la certification environnementale BREEAM (basse énergie, lumière naturelle, domotique, récupération des eaux de pluie, panneaux solaires photovoltaïques, …), et est un rare exemple permettant un environnement de travail attirant, mobile et innovant grâce à un atrium lumineux et un jardin labellisé RESEAU NATURE, tout en mettant l’accent sur la mobilité durable avec ses infrastructures pour vélos et voitures électriques.

Par cette transaction Banimmo a sécurisé un premier projet après une longue période de désinvestissements. Deux autres projets de bureaux, notamment NETWORKS Gent à The Loop à Gand et NETWORKS NØR dans le quartier Nord à Bruxelles sont des développements spéculatifs.

La vente fut réalisée par l’intermédiaire de Belsquare.

A propos de Banimmo

Banimmo se profile comme un acteur capable de produire ou transformer un actif immobilier tertiaire ainsi que de construire des immeubles build-to-suit répondant tant aux exigences et critères les plus stricts des investisseurs finaux qu’aux souhaits des locataires.

Le portefeuille immobilier actuel porte sur environ 38.459 m² de surfaces développées et environ 281.000 m² à développer.

A propos de Belfius Insurance

Belfius Insurance est la division assurances de Belfius Banque et Assurances, qui distribue ses produits (Vie, Non-vie et crédits) sur le marché d’assurances belge.

Belfius Banque et Assurances est une banque-assureur avec un ancrage local solide. Les activités commerciales de la société se situent dans trois domaines-clés en Belgique : le retail & commercial banking, les services financiers au secteur public et aux entreprises, ainsi que les assurances. Belfius Banque et Assurances dispose d’une expérience de 150 ans dans le secteur public et de 50 ans dans le secteur des clients privés. L’entreprise est entièrement détenue par le gouvernement belge via la Société Fédérale de Participations et d'Investissement (SFPI).

Pour plus d’informations : www.belfius.be

