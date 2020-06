Paris, le 30 juin 2020, 17h45

Eramet : publication des principaux indicateurs contributifs par territoire en 2019

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, contribue activement au développement de ses régions d’implantation. Le modèle économique du Groupe repose sur une vision long terme, responsable et citoyenne, qui vise un impact positif notamment à travers le développement de l’emploi local, la préservation de l’environnement, le respect des communautés hôtes et la contribution à l’économie des pays ou des territoires.

La transparence est une des valeurs fondamentales d’Eramet qui publie ce jour son rapport sur ses principaux indicateurs de contribution à l’économie des territoires en 2019 (« Rapport 2020 sur la transparence financière du Groupe », disponible sur son site internet ). L’évaluation est faite selon les méthodes de l’ITIE (Initiative pour la Transparence des Industries Extractives) qui a établi les principes de bonnes pratiques pour le secteur, initiative qu’Eramet soutient, en tant que sponsor, depuis 2011.

Les chiffres de ce rapport comprennent principalement les taxes et redevances versées aux Etats et Territoires, ainsi que les dividendes versés aux actionnaires publics présents au capital de la société mère et des filiales.

En 2019, en incluant la masse salariale, la contribution du groupe Eramet s’est élevée à :

507 M€ au Gabon : 2 e employeur privé du pays avec près de 3 200 collaborateurs, Eramet au travers de sa filiale Comilog, détenue à 64 %, extrait et valorise du minerai de manganèse à haute teneur dont elle est le 2 e producteur mondial. Le Groupe, au travers de sa filiale Setrag, opère également le chemin de fer du Transgabonais dédié au transport de marchandises et de voyageurs.

: 2 employeur privé du pays avec près de 3 200 collaborateurs, Eramet au travers de sa filiale Comilog, détenue à 64 %, extrait et valorise du minerai de manganèse à haute teneur dont elle est le 2 producteur mondial. Le Groupe, au travers de sa filiale Setrag, opère également le chemin de fer du Transgabonais dédié au transport de marchandises et de voyageurs. 349 M€ en France métropolitaine : avec près de 5 000 salariés, employés principalement dans sa filiale Aubert & Duval, le Groupe est implanté sur seize sites industriels dédiés à la fabrication d’alliages de haute performance et à la transformation de métaux.

: avec près de 5 000 salariés, employés principalement dans sa filiale Aubert & Duval, le Groupe est implanté sur seize sites industriels dédiés à la fabrication d’alliages de haute performance et à la transformation de métaux. 146 M€ en Nouvelle-Calédonie : filiale à 56% d’Eramet, la Société Le Nickel (SLN) opère des mines de nickel, ainsi qu’une usine métallurgique de fabrication de ferronickel. Le Groupe y emploie plus de 2 000 salariés et ses activités y génèrent 8 000 emplois indirects et induits.

: filiale à 56% d’Eramet, la Société Le Nickel (SLN) opère des mines de nickel, ainsi qu’une usine métallurgique de fabrication de ferronickel. Le Groupe y emploie plus de 2 000 salariés et ses activités y génèrent 8 000 emplois indirects et induits. 90 M€ en Norvège : Eramet Norway, filiale à 100% du Groupe, emploie plus de 500 collaborateurs dans trois usines de production d’alliages de manganèse.

: Eramet Norway, filiale à 100% du Groupe, emploie plus de 500 collaborateurs dans trois usines de production d’alliages de manganèse. 34 M€ au Sénégal : Grande Côte Opérations (GCO), détenue à 90% par Eramet, valorise un gisement de sables minéralisés et produit principalement de l’ilménite et du zircon. Ses activités génèrent plus de 700 emplois directs et 1 000 emplois indirects.

: Grande Côte Opérations (GCO), détenue à 90% par Eramet, valorise un gisement de sables minéralisés et produit principalement de l’ilménite et du zircon. Ses activités génèrent plus de 700 emplois directs et 1 000 emplois indirects. 1,5 M€ en Argentine : les 150 collaborateurs d’Eramine ont contribué à la préparation du projet d’usine d’extraction et de traitement de lithium du Salar de Centenario-Ratones

A cette contribution s’ajoutent les achats réalisés par les filiales dans leurs pays d’implantation et les revenus générés par l’emploi indirect chez leurs sous-traitants locaux, ce qui accroit significativement notre impact local.

De plus, en 2019, le Groupe a consacré plus de 20 millions d’euros à l’investissement communautaire et au mécénat dans les pays et territoires où il opère. Ils ont permis de financer des projets de soutien aux infrastructures locales, à la santé, à l’éducation et au sport, notamment en direction de la jeunesse, qui constitue l’axe privilégié des actions contributives d’Eramet.

