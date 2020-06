June 30, 2020 12:00 ET

Clichy, le mardi 30 juin 2020

Assemblée Générale Mixte et Conseil d’Administration du 30 juin 2020

Nominations en qualité d’administrateurs de Madame Ilham Kadri et de Monsieur Nicolas Meyers

Renouvellement des mandats d’administrateurs de Madame Béatrice Guillaume-Grabisch et de Monsieur Jean-Victor Meyers

Approbation d’un dividende de 3,85 euros par action

Nomination de Madame Françoise Bettencourt Meyers en qualité de Vice-Présidente du Conseil d’Administration

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de L’Oréal s’est réunie à Paris le mardi 30 juin 2020, sous la présidence de Monsieur Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général. Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19, elle s’est tenue à huis clos.

L’Assemblée a adopté toutes les résolutions proposées, et notamment :

Approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2019 ;

Décidé la distribution d’un dividende de 3,85 euros par action. Ce dividende est porté à 4,23 euros pour les actions inscrites continûment au nominatif depuis au moins deux années calendaires. Date de mise en paiement : le mardi 7 juillet 2020 ;

Nommé deux nouveaux administrateurs, Madame Ilham Kadri et Monsieur Nicolas Meyers pour une durée de quatre ans ;

Renouvelé les mandats d’administrateurs de Madame Béatrice Guillaume-Grabisch et de Monsieur Jean-Victor Meyers pour une durée de quatre ans.



Le Conseil d’Administration, réuni à l’issue de l’Assemblée Générale, a nommé Madame Françoise Bettencourt Meyers en qualité de Vice-Présidente du Conseil d’Administration, Monsieur Paul Bulcke étant également Vice-Président. Elle succède ainsi à Monsieur Jean-Pierre Meyers qui n’a pas souhaité le renouvellement de son mandat d’administrateur.

Le résultat des votes et la rediffusion de l’Assemblée Générale sont disponibles sur le site www.loreal-finance.com .

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com .

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »



