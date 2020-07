Coop Pank AS

June 30, 2020 12:45 ET

Coop Finants AS-i nõukogu otsustas täna, 30. juunil 2020, pikendada Coop Pank AS-i tütarettevõtte Coop Finants AS-i juhatuse liikme Rasmus Heinla volitusi järgnevaks kolmeaastaseks ametiajaks.

Rasmus Heinla on alates 2017. aastast Coop Finants AS-i juhatuse liige ning tarbimisfinantseerimise äriliini juht.

Rasmus Heinla omandas 2009 aastal bakalaureusekraadi Õigusteaduses Tartu Ülikoolist ning hetkel omandab rakenduslikku magistrikraadi Ärijuhtimises EBS-is.

Rasmus Heinla omab 12 487 Coop Panga aktsiat.



Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 72 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

