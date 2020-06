Paris, le 30 juin 2020



COMMUNIQUE INFORMATION REGLEMENTEE

Modalités de mise à disposition des informations relatives à l’assemblée générale mixte du 21 juillet 2020

Compte tenu de l’évolution des mesures de restrictions des rassemblements et des déplacements prises par le Gouvernement pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le Conseil d’administration d’Iliad a décidé, pour permettre le plein exercice de la démocratie actionnariale tout en assurant la sécurité des collaborateurs et des actionnaires de la Société, de tenir l’assemblée générale mixte annuelle de la société Iliad en application du droit commun, c’est-à-dire en présence des actionnaires et des personnes ayant le droit d’y assister, dans les conditions de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale prescrites par la règlementation en vigueur.

L’assemblée générale mixte des actionnaires d’Iliad se tiendra le mardi 21 juillet 2020 à 9 heures au siège social.

La description des principales modalités de participation, de vote à l’assemblée et d’exercice des droits des actionnaires figure dans la brochure de convocation mise en ligne sur le site de la Société.

Le texte des projets de résolutions arrêtés par le conseil d’administration figurant dans l’avis préalable de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 12 juin 2020, bulletin n°71, numéro 2002510, est inchangé. L’avis de convocation sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 3 juillet 2020.

Les documents et informations destinés à être présentés à l’assemblée générale et visés à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la Société, http://www.iliad.fr rubrique Assemblée Générale>2020.

Les autres documents et renseignements relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur.

