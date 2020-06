Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), le 30 juin 2020 – GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT), société biopharmaceutique de phase avancée engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies hépatiques et métaboliques, annonce aujourd’hui les résultats du vote des actionnaires à l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 30 juin 2020.

Toutes les résolutions ont été adoptées à une large majorité des suffrages exprimés, en accord avec les recommandations du Conseil d’Administration. 6.840.148 actions ont été enregistrées sur un total de 38.812.919 actions ayant droit de vote, soit un quorum de 17,62%.

Le résultat du scrutin par résolution est disponible sur le site internet de la Société dans la rubrique Investisseurs & Médias ( https://ir.genfit.com/fr/informations-financieres/assemblee-generale-des-actionnaires ).

GENFIT est une société biopharmaceutique de phase avancée focalisée sur la découverte et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes dans le domaine des maladies du foie, notamment d'origine métabolique, où les besoins médicaux non satisfaits sont considérables, notamment en raison d'un manque de traitements approuvés. GENFIT est leader dans le domaine de la découverte de médicaments basés sur les récepteurs nucléaires, fort d'une histoire riche et d'un solide héritage scientifique de près de deux décennies. Son candidat médicament le plus avancé, elafibranor, est actuellement en cours d'évaluation dans une étude clinique pivot internationale de phase 3 (« RESOLVE-IT ») comme traitement potentiel de la NASH, et GENFIT prévoit d'initier un essai clinique de Phase 3 évaluant elafibranor dans la PBC. GENFIT abordant la prise en charge clinique des patients atteints de maladies hépatiques à travers une approche intégrée, GENFIT développe également NIS4™, un nouveau test diagnostic sanguin, qui, s'il est approuvé, permettrait l'identification des patients atteints de NASH éligibles à une intervention thérapeutique.



