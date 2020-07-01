2020/6/30
AKWEL携手TALLANO，生产和销售旨在捕获汽车制动时产生的细颗粒物的创新解决方案
汽车制动时细颗粒物的排放量比催化转化的排放量高6倍。
今天，AKWEL与Tallano TECHNOLOGIE建立了合作伙伴关系。Tallano开发了TAMIC®专利解决方案，该方案旨在收集车辆制动时产生的污染细颗粒物，从而使排放量减少85%-90%。
|AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体及机械管理专家，在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。
AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有约12,000名员工。
www.akwel-automotive.com www.tallano.eu
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CHAMPFROMIER, FRANCE
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