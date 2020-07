Suspension af investeringsforeninger



Da det for nuværende ikke er muligt at stille korrekte priser, har Nykredit Portefølje Administration A/S anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om suspension af nedenstående afdelinger:

ISIN Cur Afdeling Orderbook Code Cur Investeringsforeningen Multi Manager Invest DK0060447274 Globale Aktier MMIGA DK0060447357 Globale Aktier Akk. MMIGAA DK0060918498 Globale Value Aktier MMIGLVAAKT DK0060918571 Globale Value Aktier Akk MMIGLVAAKTAKK

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 86 45.

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Martin Udbye Madsen, adm. direktør

Vedhæftet fil