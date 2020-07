OTTAWA, 01 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suite à l’entrée en vigueur du nouvel Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), Catherine Cobden, présidente de l’Association canadienne des producteurs d’acier (ACPA) a publié la déclaration suivante:

« L’ACPA félicite les gouvernements canadien, américain et mexicain pour l’entrée en vigueur de l’accord historique de l’ACEUM. »

« L’ACEUM établit une base solide et mutuellement bénéfique pour le commerce libre et équitable en cours en Amérique du Nord. Il s’agit d’un accord important pour l’industrie sidérurgique nord-américaine, sa main-d’œuvre et ses clients. Les producteurs d’acier canadiens bénéficieront de l’Accord compte tenu de nos chaînes d’approvisionnement et de nos marchés profondément intégrés dans toute l’Amérique du Nord. L’Accord renforcera la compétitivité de l’industrie, les chaînes d’approvisionnement de fabrication et améliorera les conditions de l’ALENA initial. »

« Les producteurs d’acier canadiens sont prêts à travailler avec nos gouvernements, nos chaînes d’approvisionnement et nos clients pour assurer le succès du nouvel Accord. L’industrie sidérurgique nord-américaine est prête à fournir de l’acier à ses clients pour répondre à leurs besoins. »

À PROPOS DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES PRODUCTEURS D’ACIER

L’Association canadienne des producteurs d’acier est le porte-parole national de l’industrie sidérurgique primaire du Canada. Elle s’emploie à garantir un environnement commercial compétitif et durable à ses membres et aux parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement. Les producteurs d’acier canadiens font partie intégrante de l’économie canadienne et sont un fournisseur vital pour de nombreux segments de l’industrie nord-américaine, notamment les secteurs de l’automobile, de l’énergie, de la construction et des transports.

