1.7.2020

Metso Oyj:n osittaisjakautuminen on toteutunut, jonka myötä Metson Minerals-liiketoiminta ja Outotec ovat yhdistyneet Metso Outoteciksi eli johtavaksi laitteita, palveluja ja prosessiteknologiaa mineraali-, metalli- ja kivenmurskausteollisuuden aloilla tarjoavaksi yhtiöksi. Metso Mineralsin ja Outotecin toisiaan täydentävä tarjooma, teknologia- ja palveluosaaminen sekä globaali läsnäolo luovat hyvän pohjan yhdistymiselle ja mahdollistavat merkittävien synergiaetujen toteutumisen. Solidiumin omistusosuus Metso Outotecissa on järjestelyn täytäntöönpanon jälkeen 14,9 %.

Metso Mineralsin ja Outotecin yhdistymisen myötä Metso nimettiin uudelleen Neles Oyj:ksi, joka on johtava, maailmanlaajuisesti tunnettu virtauksensäätöön keskittynyt yhtiö. Solidium on tänään saanut päätökseen koko 14,9 prosentin omistuksensa eli noin 22,4 miljoonaan Neleksen osakkeen myynnin Valmet Oyj:lle. Kauppahinta on 8,00 euroa osakkeelta, joka vastaa 179 miljoonan euron kokonaiskauppahintaa. Valmetin ja Solidiumin välinen kauppa julkistettiin 17. kesäkuuta 2020. Kauppahintaa tarkistetaan Neleksen osakkeen pörssikaupankäynnin perusteella. Kauppakirjan ehtojen mukaisesti Solidiumilla on lisäksi oikeus lisäkauppahintaan eri tilanteissa kolmen vuoden aikana. Sopimus sisältää vuoden mittaisen luovutusrajoituksen (ns. "lock-up"), jonka aikana Valmet voi luopua Neles-osakkeista ainoastaan Solidiumin suostumuksella. Solidiumilla on etuosto-oikeus kolmen vuoden ajan täytäntöönpanosta lukien.

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana kahdessatoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Metso Outotec Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Outokumpu Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, TietoEVRY Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 7,0 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi.